Технологии раскрывают старые преступления. Насильники и убийцы москвички найдены спустя 20 лет

Московским следователям удалось раскрыть преступление 20-летней давности. Они задержали троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании и убийстве девушки. В расследовании правоохранителям помогли современные методы. Технологии помогли раскрыть уже не одно давнишнее дело.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера“», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Следователи считают, что вечером 2 января 2001 году четыре человека обманом заманили девушку на стройку у торгового центра. Там они изнасиловали свою жертву и жестоко забили до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди сбросили тело в колодец шахты сточных вод и скрылись. Убийство произошло на улице Ярцевская на западе Москвы. Тогда трое преступников были еще несовершеннолетними.

Правоохранители проанализировали материалы уголовного дела и тщательно проверили собранные 20 лет назад доказательства. Также они провели необходимые исследования. С помощью современных криминалистических методов удалось восстановить события дня убийства.

В итоге задержали троих подозреваемых. Во время допроса мужчины признали свою вину и дали показания. Следователи установили личность еще одного подозреваемого, но к уголовной ответственности его привлечь нельзя. В 2001 году он еще не достиг возраста привлечения к ответственности.

Как уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, тогда ребенку было всего 12 лет. Самому старшему предполагаемому преступнику было 18 лет, а жертве — 23 года. По словам собеседника агентства, в тот вечер девушка собирала корм для бездомных собак, когда к ней подошли молодые люди. Во время избиения насильники сломали ей шею. По информации МВД, подозреваемые перед нападением выпили, а также были под воздействием токсичных веществ.

В ближайшее время следствие будет просить суд об аресте мужчин. Пока расследование дела продолжается.

Раскрыли спустя годы

Петербург

Изнасилование и убийство девушки далеко не первое преступление, которое удалось раскрыть спустя много лет. В конце июля петербургские следователи нашли убийцу женщины, которой не стало 10 лет назад. Убийство произошло в Красносельском районе. Тогда правоохранители смогли получить лишь фотографию предполагаемого убийцы. Других улик не было, поэтому расследование приостановили.

«И вот спустя десятилетие следователи вернулись к этому делу. С помощью современных программ они сравнили имевшееся фотоизображение с фотографиями в соцсетях и нашли предполагаемого убийцу, который выложил свои фото», — рассказывал ТАСС зампредседателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Он добавил, что преступников уже осудили. Также Клаус сообщил, что следователи подняли архивные уголовные дела, в которых есть снимки подозреваемых. Они начали проводить повторные проверки, допрашивать свидетелей и изучать материалы.

Псков

Раскрыть давнишнее преступление удалось и псковским следователям. Жительница Великолукского района пропала в 2014 году. Тогда правоохранители завели дело об убийстве, но расследование приостанавливали ни один раз. Спустя три года местные жители нашли тело жертвы в пруду. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщину задушили.

Только в июле 2021-го удалось выяснить, что к убийству причастен 58-летний знакомый женщины. По данным следователей, мужчина задушил жертву, а затем утопил ее тело в пруду. Вывезти труп ему помог приятель.

«По изъятым с места преступления предметам была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, согласно заключению которой на представленных образцах вместе с кровью потерпевшей обнаружены следы биологического материала указанного мужчины», — сообщали в СК РФ.

Во время обыска в доме подозреваемого нашли порох. Мужчину обвинили в убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил его под стражу.