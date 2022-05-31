Спугнуть преступника одной идеей. Россиянам разрешили по-разному защищать свои дома

Верховный суд России изменил пределы допустимой самообороны. Теперь можно любыми способами оборонять свой дом, даже если преступник не угрожает владельцу. Возможно, это отпугнет некоторых грабителей, считают эксперты.

Россиянам разрешили оборонять жилье

Верховный суд Российской Федерации внес изменения в закон о пределах допустимой самообороны. Теперь можно законно давать отпор, если в жилище пытаются проникнуть чужие люди, даже если они не угрожают хозяевам насилием.

За шесть месяцев 2021 года за превышение необходимой обороны были осуждены 132 человека, двое оправданы. Более двух сотен человек за тот же период понесли наказание за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны, привели данные «Известия» из пояснительной записки к законопроекту.

Ранее документ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» был направлен на рассмотрение в феврале этого года. Депутаты предлагали дать людям право всеми способами защищаться от любой незаконной попытки проникнуть в дом или квартиру. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предлагал отменить любые ограничения самообороны.

Источник фото: РИА «Новости»

Законопроект обсуждался давно

Законопроект вызвал резонанс еще на первых стадиях его обсуждения. Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал инициативу половинчатым решением и напомнил, что на людей могут напасть не только в их доме или квартире, но и на улице или в общественных местах.

«Нередко преступники угрожают жизни и здоровью граждан, а когда получают адекватный ответ, то виновными остаются те, кто является пострадавшими. Был пример, когда, защищая свою семью, детей, получив ранение и убив нападавших, мужчина после окончания длительного лечения получил конкретный срок по закону за превышение самообороны», — сказал Франц Клинцевич.

При этом руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов обратил внимание на уязвимость перед законом того, кто вынужден защищаться от агрессора. При этом страх, паника, состояние аффекта во внимание не принимаются. Насонов также отметил, что законодатели зря предложили формулировку «всеми доступными способами»: они явно недооценивают смекалку и умения россиян.

Закон нужно уточнить

Управляющий партнер АК «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко в разговоре с «360» отметил, что, на его взгляд, эту проблему надо решать комплексно, а не точечно. Изменение, которое сейчас внес Верховный суд — только одно из составляющих вопросов самообороны, которые возникают в ходе следствия.

«Говорить, что когда кто-то незаконно проникает в жилище, а другой человек защищает себя, своих близких, само это жилище и применяет какие-то меры самообороны, то он подпадает не под статью, а под освобождение от уголовного преследования в связи с самообороной — этого недостаточно», — выразил уверенность Скляренко.

Он пояснил, что закону нужна более подробная формулировка. Кроме того, нужно разъяснять людям их права: возможно, преступники, узнав, что люди могут более активно защищаться, раздумают идти на преступления.

«Самооборону можно применять в тех случаях, когда угрожает непосредственная опасность жизни и здоровью человека. На сегодняшний день самооборона должна быть адекватной угрозе. Если идет драка и есть подозрение, что кто-то получит по лицу, то в этом случае убивать никого не надо. А вот если реальная угроза жизни или причинения тяжкого вреда здоровью, то тут уже, как говорится, все средства хороши», — сказал Скляренко.

Источник фото: РИА «Новости»

Дел о самообороне немного

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «360», что положительно оценивает нововведение Верховного суда РФ. Если к человеку в его дом или в квартиру незаконно кто-то проникает, злоумышленник вполне может напасть на хозяина.

«Ситуаций может быть очень много, я с этим не раз сталкивался и работая следователем, и в адвокатской практике. Проникают в жилище, а потом совершают там тяжкие преступления. Я считаю, что постановление Верховного суда однозначно правильно, все обоснованно», — сказал Калинов.

По его словам, сейчас не так много дел, связанных с самообороной. Как правило, идет «чистый» состав преступления: убийства, действия сексуального характера и прочее. Также редко суды рассматривают и дела о превышении необходимой самообороны. С ними никто не любит возиться, так как зачастую трудно бывает что-то точно доказать.