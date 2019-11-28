Спрут «Шараповских». Как банда из 250 человек годами убивала, оставаясь в тени

Более 250 человек, в том числе полицейские и адвокаты, входили в ОПГ «Шараповские». Бандиты действовали на протяжении нескольких десятков лет, а теперь их задержали в Дагестане. За какими преступлениями стояла банда и как ей удавалось так долго оставаться в тени — в материале «360».

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В четверг, 28 ноября, стало известно, что ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом ликвидировала банду «Шараповские» в Дагестане. Задержаны четыре человека. Преступников доставили в Москву. Они арестованы, им предъявили обвинения. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео где показан момент задержания, а также изъятый у преступников арсенал оружия. Так, спецслужбы забрали автоматы, пистолеты и патроны к ним, карабины, гранаты, гранатометы и боеприпасы.

Источник фото: ФСБ России

Бандиты в составе ОПГ «Шараповские» орудовали в Москве и Дагестане с 2007 по 2015 год. На их счету похищение бизнесменов, заказные убийства, грабежи, разбои, вымогательства. В ОПГ входили более 250 человек. Среди них были адвокаты, представители МВД, киллеры.

Кроме того, некоторые из «Шараповских» замешаны в подготовке теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда погибли 18 человек, еще более 30 получили ранения. Террористы 4 сентября 1998 года начинили микроавтобус «УАЗ» взрывчаткой. Транспортное средство находилось напротив дома действующего тогда мэра столицы Дагестана Саида Амирова.

Суд на организаторами теракта

Как сообщило «Радио Свобода», шесть исполнителей теракта в Махачкале 10 апреля 2000 года получили реальные сроки. Так, подполковнику милиции Зубайру Муртузалиеву и бывшему председателю отделения пенсионного фонда Буйнакского района Дагестана Тимурлану Алиеву дали пожизненные сроки. Сотрудник тюменского ОМОНа Виктор Мезенцев, который занимался изготовлением и установкой взрывного устройства, получил 25 лет.

Исмаила Исмаилова, который привел в действие взрывчатку, осудили на 22 года. Еще двое фигурантов дела получили сроки в 14 лет и четыре года.Позже организатор взрыва Магомед Мухтаров по прозвищу «Горбатый» получил пожизненный срок.

Спрут в тени

Долгие годы об ОПГ «Шараповские» ничего слышали. В открытом доступе нет информации ни о количестве уголовных дел, ни о числе преступлений. Это связано с тем, что большая часть участников ОПГ находится в федеральном и международном розыске, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что история «Шараповских» началась еще в 1980-х годах в Москве. Там сложился костях группировки, которая стала орудовать в регионе.

Источник фото: ФСБ России

Однако 1990-е развели бандитов. Они перестали «работать» вместе по экономическим и идеологическим соображениям. Их воссоединение состоялось в 2007 году.

«С этого времени группировка специализировалась на заказных убийствах, похищениях людей и вымогательствах, жертвами их преступлений становились коммерсанты и их близкие. По оперативным данным, они причастны по меньшей мере к восьми тяжким преступлениям», — заявил собеседник издания.

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В основном речь идет о преступлениях, осуществленных в московском регионе. Делами преступников на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, занимаются региональные подразделения Следственного комитета России.

Источник раскрыл и историю возникновения названия «Шараповские». По распространенной, но неофициальной версии название пошло от поселка Шарапово в Московской области. Именно там участники ОПГ якобы разрабатывали свои первые преступления и привозили туда похищенных кооператоров.

Что касается Дагестана, то, по словам источника «Ленты.ру», в 2006 году во вновь создаваемую группировку вошли сторонники лидера экстремистов Расула Макашарипова.