Готовятся к стычкам и протестами? Перед выборами президента в США вырос спрос на огнестрельное оружие и патроны

Производитель боеприпасов из Скоттсдейла Ammo Inc. сообщил, что его выручка за апрель — июнь выросла на 125%. Он заработал до 9,7 миллиона долларов.

Президент Ammo по глобальным продажам и маркетингу Марк Ханиш сообщил Financial Times, что наблюдался высокий спрос на пули для полуавтоматического пистолета и AR-15 «современное спортивное ружье». Во время прошлых предвыборных кампаний закупались оружием те, кто уже владел таковым. Сейчас приходят совершенно новые клиенты. Ханиш объясняет приток новых покупателей распространением пандемии, выборами и озабоченностью по поводу гражданских протестов.

Выборы и протесты

Продажи оружия резко выросли в годы предыдущих выборов, но резко упали после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Люди перестали бояться того, что правительство может ограничить продажи оружия. Сейчас эти опасения возникли вновь. Кандидат от демократов Джо Байден заявил, что потребует проверки анкетных данных для всех продаж оружия и запретит продажу штурмового оружия в случае избрания.

Проверки биографических данных, требуемые новыми покупателями оружия, с марта идут на уровне, значительно превышающем показатели 2016 года. В июне они достигли нового пика, когда начались протесты в связи со смертью Джорджа Флойда.

По словам Ханиша, в этом году озабоченность по поводу самозащиты становится больше, чем страх потерять права на оружие. Соответственно даже в случае победы Трампа на выборах люди вряд ли расслабятся и перестанут покупать оружие.

Бренд боеприпасов Sierra сообщил, что за квартал получил 36-процентный рост продаж в США. Такой подъем они тоже объясняют социальной и гражданской неопределенностью из-за предстоящих выборов. При этом компания ожидает, что повышенный спрос сохранится и в 2021 году.

В июльском отчете о прибылях и убытках Sturm, Ruger & Co. также объяснил повышенный интерес к своим винтовкам, револьверам и пистолетам озабоченностью по поводу личной защиты из-за протестов и требований урезать финансирование полиции. В первой половине 2020 года компания получила рост продаж продукции на 47%. Теперь на их сайте содержится предупреждение о том, что спрос на многие из его продуктов «намного превышает предложение, особенно последние несколько месяцев».

Невиданный рост продаж

Компания Olin Corp — владелец бренда Winchester — заявила, что ее коммерческий бизнес по производству боеприпасов пережил самый сильный квартал с 2016 года. Ей удалось поднять цены в апреле и августе, и ожидается, что спрос будет оставаться на высоком уровне в течение всего года.

Национальный фонд стрелкового спорта в июле опросил розничных торговцев и обнаружил, что их продажи огнестрельного оружия выросли на 95%, а продажи боеприпасов — на 139% в первой половине 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Около 40% от продаж этого года пришлись на тех, кто покупал огнестрельное оружие впервые. Причем наибольший рост приходится на темнокожих мужчин и женщин.

«Никогда не было такого устойчивого роста продаж огнестрельного оружия, какой мы видим сейчас», — сказал директор по исследованиям NSSF Джим Куркуруто.

Рост ограничил возможности некоторых производителей. Olin Corp предупредил, что «всплеск» сократил его запасы, ограничив способность удовлетворить спрос. Ammo Inc. инвестирует не менее двух миллионов долларов в расширение своих производственных мощностей. Ожидается, что потребительский спрос останется высоким до конца марта следующего года.

Стрелковый спорт

Опасения по поводу беспорядков или ограничения продаж — не единственные факторы, движущие рынком. Vista Outdoor — владелец брендов оптических прицелов Bushnell и патроны Federal — объяснил свой недавний рост в значительной степени сильным рынком стрелкового спорта.

Свободное время, появившееся из-за пандемии, дало людям больше возможностей для отдыха в реальном времени. Они стали меньше путешествовать и ищут способы развлечь себя без этого. Увеличившиеся лицензии на охоту и данные о членстве в стрельбищах также указывают на потенциал роста рынка стрелкового спорта.