Нужные вещи: 10 предметов, которые помогут спрятать хлам и освободить место

Редкие люди не умеют устраивать беспорядок. «Как разложить все по своим местам без регистрации и SMS?» — один из главных вопросов человечества. И мы знаем на него ответ: нужны помощники! Нет, не из клининговой компании. Достаточно просто приобрести лишь несколько предметов, которые наладят порядок хоть дома, хоть в офисе.

Зажим на липучке

Глядя на великое разнообразие специй в магазинах, хочется не только купить их все, но и найти ответ на вопрос: а ставить куда? Отдельная полка, конечно, хорошая вещь, но она занимает место, да и в интерьер не всегда вписывается. Складывать все эти баночки в шкаф неудобно: либо падают, либо теряются в недрах. Пластиковый зажим спасет любую хозяйку.

Во-первых, его не нужно привинчивать или прибивать: клейкий слой отлично держит пластиковую штуку. Зажим клеится хоть на кафель возле плиты, хоть на боковину кухонного шкафа или на внутреннюю часть его дверцы. Можно приспособить также на стену в гараже и вставить в зажимы банки со сверлами, шурупами и гвоздями. А надоест — легко отклеить.

Цена — от 100 до 400 рублей.

Экономная вешалка

Неважно, что у вас — шифоньер или шкаф-купе, рано или поздно там все равно не будет хватать места под все вешалки с одеждой. Решить эту проблему можно либо раздав часть гардероба на благотворительность, либо прикупив полезную вешалку. Она может работать «плечиками» и сама по себе, а может принять на себя нагрузку из девяти других тремпелей (так называются «плечики»).

Если вещи — не платья в пол или другие длинные предметы одежды, достаточно повернуть и сдвинуть головку тремпеля. Основная несущая плоскость опускается вниз, и вещи висят ступеньками, освобождая немало места в шкафу. Производители утверждают, что это приспособление выдерживает до 10 килограммов веса, так что обрушения можно не бояться.

Цена — от 100 до 400 рублей.

Разделители в шкафу

Многим знакома ситуация, когда неосторожно раскрытая дверца шкафа ведет к катастрофе: утрамбованная куча вещей выстреливает оттуда, как лава из вулкана. Разумеется, нужно было все сложить аккуратными стопками, но это долго и муторно, а главное, не спасает от необходимости рыться в стопках в поисках нужной детали гардероба. Спасают разделители.

Они бывают составными крестовинами из пластика или из вспененного полиэтилена и легко подгоняются под нужный размер. Подойдут также матерчатые или пластиковые лотки. Их удобно разместить в ящиках комода или в гардеробном шкафу — хоть вертикально, хоть горизонтально. Остается лишь разложить вещи — и больше никогда не придется искать носки!

Цена — от 150 до 550 рублей.

Этажерки и стеллажи

Как известно, многоэтажки возникли от экономии: на маленьком клочке земли получалось разместить кучу народа. Этот метод стоит взять на вооружение тем, кто хочет упорядочить хаос и в то же время иметь все под рукой. Обратите внимание на разнообразные этажерки и стеллажи. Они экономят много места, легко собираются и разбираются.

Основная прелесть этих вещей в легкости, мобильности и большом выборе размеров для любых нужд. Например, металлический стеллаж в ванной комнате примет на себя средства гигиены, полотенца, косметику. Небольшие пластиковые полки помогут разгрузить кухонное пространство, а узкие полки на колесах поместятся между мебелью где угодно.

Цена — от 700 до 2800 рублей.

Органайзер на рабочий стол

Бардак на рабочем столе знаком всем, а для многих он стал давно привычной частью интерьера. Нужно все и сразу — бумага для записей, стикеры, ежедневник, ручка и карандаш, папка с отчетом и мячик-антистресс. Органайзер для рабочего стола способен вместить в себя это все и еще немного любви к порядку.

Удобная конторка из дерева, пластика или прессованного картона легко собирается и не занимает много места. Можно использовать дома и на работе. Органайзер имеет много вариаций, вплоть до длинного низкого ящика под монитор. В некоторых есть отделения, запирающиеся на ключ.

Цена — до 2500 рублей.

Для проводов

Современный человек окружен проводами: зарядки для гаджетов, компьютеров, телевизора, климатической техники. Дома и в офисе мы путаемся в проводах, с проклятиями разыскивая нужный шнур USВ-удлинителя или принтера. Про уборку и говорить нечего. Помочь делу могут специальные резиновые зажимы.

Они на клеевой основе крепятся к столу или стене. Провода вставляются в специальные пазы. Если же провода слишком длинные, их можно подвязать специальной лентой с липучкой. А чтобы не перепутать где какой провод, можно приобрести резиновые разноцветные протекторы, которые, кстати, уберегут от залома кабеля у основания.

Цена — от 15 до 100 рублей.

Органайзер для бижутерии

Даже те дамы, что не имеют привычку носить украшения, все-таки имеют пару-тройку цепочек и сережек, бусы и одну-две подвески на шнурке. Конечно, бриллиантовое колье и золотую диадему лучше всего хранить в банковском сейфе. Но что делать со всем остальным? Где хранить бижутерию?

Для таких целей отлично подходит шкатулка-органайзер. Удобные отделения помогут разместить украшения так, чтобы ничего не спуталось и не потерялось и при этом всегда было под рукой. Такой органайзер удобно брать с собой в поездки или пользоваться им дома.

Цена — от 700 до 2500 рублей.

Ковер-мешок для детской

Беспорядок в детской — это первый признак того, что тут растут нормальные дети. Им некогда убирать — нужно бежать познавать мир, оставляя на взрослых битву с разбросанными игрушками. Всякий, кто хоть однажды наступал на кубик Lego, знает, что выиграть в этом сражении почти невозможно. Но шансы все-таки есть.

Удобный ковер со шнурком одним легким движением превращается в мешок, пряча в себе все детали конструкторов, плюшевых динозавров и Супермена на батарейках. Такой мешок можно брать с собой во время поездок на природу или на дачу. Единственная сложность — уговорить детей играть именно на волшебном ковре.

Цена — от 300 до 750 рублей.

Чемодан для документов

Хотим мы или нет, но в течение жизни обрастаем внушительным количеством документов. Свидетельство о рождении, школьный аттестат, военный билет, диплом, почетные грамоты и сертификаты курсов, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и дальше по кругу. А еще есть медицинские карты, справки из организаций и бог весть что еще.

Сохранить все важные бумаги в одном месте поможет чемоданчик для документов. Не стоит пугаться, он меньше обычного, хотя и тоже с замком. Там есть специальные отделения для папок, файлов, различных «корочек». Плюс непромокаемый чехол и специальный держатель для дорожного чемодана, если все документы нужно будет перевести.

Цена — 1500 рублей.

Ящики для обуви

Большое количество обуви — это одновременно счастье и проклятие, потому что стандартные квартиры с трудом могут достойно сохранить все это богатство. Выход один — приобрести специальный шкаф, который и не займет много места, и не даст обуви деформироваться под тяжестью котелка, который кто-то решил поставить на обувную коробку.

Создать свой шкаф можно из специальных пластиковых коробок. Они прочные, прозрачные, имеют выдвижной ящик, так что не нужно вытаскивать всю коробку, чтобы взять нужную пару. Прелесть еще и в том, что цвет коробок и их количество можно подобрать по желанию, а установить эту горку можно где угодно — в прихожей, в кладовке, под кроватью или в шкафу.

Цена одной штуки — 360 рублей.