Справки на права, недобронированный пикап Маска и запуск МЦД. Неделя в фотогалерее

Эта неделя оказалась очень насыщенной на различные события не только России, но и за рубежом. Также за последние семь дней — с 18 по 24 ноября — произошло много изменений в жизни россиян, в том числе в транспортной сфере.

О главных событиях в мире — в фотоподборке «360».

Медицинская справка

С 22 ноября в России должны были изменится правила получения медицинских справок для водителей — автомобилистов планировали обязать сдавать анализы на алкоголь и наркотики. Из-за введения новых требований должна была резко увеличится стоимость этой справки — как минимум в несколько раз. Это вызвало ажиотаж среди владельцев машин за несколько дней до указанного срока.

Для того, чтобы сэкономить деньги, многие автомобилисты приехали в наркодиспансеры — очередь достигала более 300 человек, хотя обычно за целый день осмотр проходит около 40 водителей. В результате решение об изменении правил решили перенести на полгода, чтобы доработать нововведения и не увеличивать стоимость так сильно.

Задержание террористов

22 ноября в Москве, Татарстане и Тюменской области задержали девять исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Они готовили почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Террористы занимались формирование сетевых закрытых структур международной террористической организации в нескольких регионах страны, а также реализовывали способы финансирования противоправной деятельности.

Илон Маск представил пикап Cybertruck

22 ноября компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck. По задумке, он должен защищать владельцев от пуль, однако на практике все оказалось совсем не так радужно. Стекла нового автомобиля компании Илона Маска не выдержали броска металлического шара и разбились. Дважды.

«Ну, может быть, это слишком. Есть куда расти», — сказал на это Маск.

Павел Дуров «наехал» на WhatsApp

«Я предупреждал!» Дуров призвал удалить небезопасный WhatsApp Подробнее

20 ноября основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз решил уколоть WhatsApp. В мессенджере обнаружилась очередная уязвимость, и Дуров, состоящий в вечной войне с «зеленым» конкурентом, не мог не съязвить по этому поводу.

Павел заявил в своем канале в Telegram, что еще в мае предупреждал всех, что WhatsApp доведел до беды. И вновь посоветовал удалить приложение тем, кто не хочет, чтобы их сообщения, фото или видео оказались в руках злоумышленников.

«Наивно было бы думать, что компания изменит свою политику после приобретения WhatsApp. Это стало еще более очевидным после признания основателя мессенджера, заявившего, что он «продал конфиденциальность своих пользователей», — заявлял Дуров.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещена в России.