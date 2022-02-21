Сезон простуд заставил вспомнить о кашле. Справиться с ним дома легко

В России продолжают регистрировать рекордное количество новых случаев заболевания ковидом. Но далеко не всегда людям нужна госпитализация — все чаще болеют именно в легкой форме. Один из основных симптомов, характерный и для обычного ОРВИ, — кашель. Справиться с ним можно и в домашних условиях.

Зимне-весенний период традиционно считается сезоном простуд, а в последние годы он осложняется пандемией коронавирусной инфекции. С преобладанием штамма «омикрон» болезнь стала протекать легче. По данным оперштаба, в больницы попадают чуть более 10% пациентов. Остальные переносят ковид в легкой форме или же вообще бессимптомно.

С учетом высокой загруженности первичного звена системы здравоохранения, поликлиник, пациентам с легким течением болезни все чаще советуют оставаться дома. Больничный можно открыть после дистанционной консультации со врачом, лечат в большинстве случаев симптоматически, то есть как от обычного ОРВИ. Симптоматическое лечение включает в себя в том числе и комплексную терапию бронхита, который вызывает у пациентов кашель.

По данным международных исследований, кашель может сохраняться у пациентов с СОVID-19 месяцами, так что к лечению стоит подойти максимально серьезно.

Чем лечить влажный кашель

В рекомендациях Министерства здравоохранения выделяют группы препаратов, которые при ковиде должны быть максимально эффективны. Основное действующее вещество, которое помогает облегчить состояние при бронхите, — амброксол. Это муколитическое средство, которое способствует разжижению и выведению мокроты из организма, а также обладает противовирусным и анестезирующим действием. Это вещество используют при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей более 30 лет.

При этом амброксол — одна из наиболее популярных молекул при лечении кашля, которая способствует разжижению мокроты и скорейшему ее выведению из организма, в том числе и у самых маленьких детей.

Амброксол входит в состав препарата «Коделак Бронхо». Также там есть и противовирусное вещество глицирризинат, которое обладает противовоспалительными свойствами. Это позволяет ему не только разжижать и выводить мокроту, но и уменьшать воспаление в бронхах.

Чем лечить сухой кашель

Другое действующее вещество, которое Минздрав рекомендует для симптоматического лечения ковида с сухим кашлем, — это бутамират. Он блокирует кашлевой центр. Его применяют при сухом кашле.

Вещество есть в препарате «Коделак Нео», он не угнетает дыхание и разрешен детям с двух месяцев — в форме капель. Привыкания вещество тоже не вызывает, а благодаря быстрому всасыванию эффект проявляется максимально оперативно. Детям с трех лет рекомендуют «Коделак Нео» в сиропе, а взрослым — в сиропе или таблетках.

Основные вещества, рекомендуемые Министерством здравоохранения для лечения ковида, есть в препаратах бренда «Коделак». Благодаря комплексному действию всех трех действующих веществ в организме стимулируется выработка интерферона и антител, способствующих скорейшему выздоровлению.