Spotify намекнул на запуск сервиса в России. Свои ожидания пользователи выразили мемами
В рождественской рекламе плейлиста праздничных песен от Spotify певица Мэрайя Кэри «следит» за специальными приборами, чтобы торжество наступило вовремя по всему миру.
На дисплеях показывают «точное время» прихода Рождества в четыре города — в Париж, Токио, Сан-Пауло и в Москву. В этом многие увидели намек на скорый запуск Spotify в России — ведь в трех других странах, чьи города были упомянуты в рекламе, сервис уже доступен.
Русскоязычные пользователи Twitter с нетерпением стали ожидать запуска музыкального стримингового сервиса. Свои вопросы по этому поводу они адресуют прямо в аккаунт Spotify. И судя по напору комментаторов, сервису придется ответить.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Spotify официально начнет работу в России к концу 2019 года. Однако, официального подтверждения этим данным не было.