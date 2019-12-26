Spotify намекнул на запуск сервиса в России. Свои ожидания пользователи выразили мемами

В 2019 году возобновились с новой силой разговоры о запуске в России шведского музыкального стримингового сервиса Spotify. Подогрела эти слухи и сама компания своей новой рождественской рекламой, в которой среди нескольких упомянутых городов назвали Москву. После этого русскоязычные пользователи Twitter с нетерпением, и не без чувства юмора, стали ожидать запуска Spotify.

В рождественской рекламе плейлиста праздничных песен от Spotify певица Мэрайя Кэри «следит» за специальными приборами, чтобы торжество наступило вовремя по всему миру.

На дисплеях показывают «точное время» прихода Рождества в четыре города — в Париж, Токио, Сан-Пауло и в Москву. В этом многие увидели намек на скорый запуск Spotify в России — ведь в трех других странах, чьи города были упомянуты в рекламе, сервис уже доступен.

Источник фото: YouTube/Spotify

Русскоязычные пользователи Twitter с нетерпением стали ожидать запуска музыкального стримингового сервиса. Свои вопросы по этому поводу они адресуют прямо в аккаунт Spotify. И судя по напору комментаторов, сервису придется ответить.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Spotify официально начнет работу в России к концу 2019 года. Однако, официального подтверждения этим данным не было.