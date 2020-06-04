Способ отъема денег или страховка на будущее? Почему Роспотребнадзор забраковал легализацию ваучеров

Роспотребнадзор раскритиковал проект Министерства транспорта о легализации ваучеров для авиакомпаний. В ведомстве уточнили, что это противоречит интересам пассажиров. «360» разбирается, что именно не так с проектом.

Из-за карантина весь туристический бизнес на несколько месяцев оказался полностью остановлен. Для авиакомпаний самое худшее в этом то, что пришлось отменять все запланированные в эти месяцы рейсы. Следовательно, нужно возвращать клиентам деньги за билеты, что неизбежно принесет огромные убытки, которые неизвестно когда окупятся.

Поэтому еще с марта месяца компании начали предлагать своим клиентам ваучеры — это значит, что деньги, заплаченные за отмененные рейсы, пойдут в счет будущих поездок. В личном кабинете клиент может по своему усмотрению поменять дату и рейс. Во избежание споров, такой метод Министерство транспорта теперь предлагает узаконить — только с уточнением, что если клиент не воспользуется ваучером в течение последующих трех лет, ему в полном объеме вернут деньги.

Письмо в Правительство с такой же инициативой еще в апреле отправляла Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ). Заместитель исполнительного директора ассоциации Борис Шокуров отмечает, что речь идет о четком механизме взаимоотношений между авиакомпаниями и клиентами в случае чрезвычайной ситуации и непредвиденных обстоятельств.

Легализация ваучеров — не совсем правильная формулировка. Просто нужно знать, как регулировать возникающие споры в период чрезвычайной ситуации — с пользой для всех Борис Шокуров заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта

Шокуров добавил, что большую часть средств авиакомпании уже выплатили клиентам. Однако никто не знает, что будет осенью — нужно, в частности, иметь в виду возможность второй волны. И именно для таких случаев нужен постоянно работающий механизм.

Что не понравилось Роспотребнадзору

Роспотребнадзор сделал ряд критических замечаний по поводу проекта. В первую очередь заместитель руководителя ведомства отметил, что такие меры перекладывают предпринимательские риски компаний на самих потребителей и не предоставляют никаких гарантий пассажирам.

Что это за гарантии? Во-первых, речь идет о том, что авиакомпаниям теперь необязательно возвращать клиентам деньги сейчас, даже если сами клиенты этого захотят. Таким образом, компания меняет условия изначального договора без ведома клиента. А в случае непредвиденных ситуаций — например, подорожания билетов или отмены рейсов — у клиента не будет гарантированной возможности воспользоваться ваучером. Кроме того, за три года может случиться всякое, а гарантии возврата средств в случае, например, банкротства компании у пассажиров также нет.

Депутат комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин назвал легализацию ваучеров «относительно честным способом отъема денег у той части населения, которая пользуется авиатранспортом». По сути, проект лишает пассажиров возможности получить деньги сейчас и позволяет авиакомпаниям растянуть процесс выплаты на три года. Кстати, такой срок Роспотребнадзор счел экономически необоснованным.

Сегодня если человек получает ваучер, он может по крайней мере оспорить это в суде и взыскать с авиакомпании деньги. В случае же легализации ваучеров такой возможности не будет Дмитрий Ионин депутат комитета Государственной Думы по транспорту и строительству

Между тем, многие клиенты с большой долей вероятности предпочтут получить сейчас реальные деньги за отмененные рейсы, а не ваучеры, которыми непонятно когда можно будет воспользоваться (и можно ли вообще). Не стоит забывать, что и среди пассажиров многие в результате пандемии столкнулись с финансовыми трудностями и неясными перспективами.

Что будет дальше?

Роспотребнадзор призвал Министерство транспорта доработать проект с учетом интересов не только авиакомпаний, но и пассажиров.

По мнению Дмитрия Ионина, «ваучерного» проекта вообще быть не должно — государству просто следует оказать финансовую помощь авиакомпаниям и обязать тех вернуть деньги клиентам.

В свою очередь, Борис Шокуров считает, что установление порядка решения споров нужен в силу объективной необходимости.

Роспотребнадзор обвиняет авторов проекта в том, что они перекладывают предпринимательские риски на потребителей. Это неверно: предпринимательские риски возникают всегда по вине предприятий. Здесь же они происходят из-за непреодолимых обстоятельств Борис Шокуров заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта

Но при этом Шокуров признал, что проект нужно прорабатывать: четко прописать обязательства авиакомпаний перед клиентами и сроки, в которые эти обязательства должны быть выполнены.

Компромиссный вариант уже предложила Федеральная антимонопольная служба: государство может выкупить ваучеры у пассажиров, и, таким образом, гарантировать им немедленную денежную компенсацию. При этом авиакомпании ничего не потеряют.