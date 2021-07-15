Споры о вакцине не дают россиянам ездить в ЕС. Страдают и сами европейцы

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» все еще не получила одобрения регулятора ЕС. Правда, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) предрекают признание препарата осенью, но точных данных нет. Тем временем зарубежные вакцины не зарегистрированы в РФ. Все это создает ряд проблем как для иностранцев, так и для россиян.

Взаимное признание вакцин разными странами — это всего лишь вопрос времени, уверены в Госдуме.

«Взаимное признание вакцин — дело ближайшего будущего. Думаю, в течение двух-трех ближайших месяцев это произойдет», — процитировали в «МК» члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного.

К премьер-министру Михаилу Мишустину обратились с просьбой разрешить ввоз в РФ и признать на ее территории иностранные вакцины от коронавируса. По данным «МК», документы на регистрацию уже подали. Многие депутаты уверены, что страна от этого не только не проиграет, но и выиграет. Ведь именно в ответ на этот жест Европа может одобрить «Спутник V» и другие российские препараты.

Сейчас же из-за взаимного непризнания вакцин на мир опустился аналог железного занавеса. Без ПЦР-тестов ни россияне, ни иностранцы не могут спокойно перемещаться по миру. Сейчас вакцинированных отечественными прививками принимают Кипр, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия и Армения. Однако в большинство других мест — только вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами.

Вакцинация решает

Из-за такой системы не только рушатся планы на отдых, но и срываются деловые встречи, закрываются предприятия.

«Я получил на днях немецкую мультивизу. А толку? В Германию меня все равно не пускают, а у меня, между прочим, горит важная встреча, которую нельзя провести онлайн», — заявил бизнесмен Виталий из Москвы.

С 29 июня Германия окончательно запретила въезд на свою территорию россиянам, пусть и привитым «Спутником V». Об этом сообщили на сайте представительства ФРГ в России. Причина все та же — в ЕС все еще не одобрили российские препараты.

Казалось бы, выход прост: привиться зарубежной вакциной и спокойно путешествовать по Европе. Однако в таком случае россияне не будут считаться привитыми на территории собственного государства и не смогут получить QR-код. Это значит, что их не пустят в целый ряд заведений и они могут лишиться работы.

«Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин», — сообщил оперативный штаб.

Правда, там же отметили, что если человек сделал в другом государстве прививку не зарегистрированной в России вакциной, то он может получить QR-код, сдав ПЦР-тест.

Иностранцы в Москве

Не проще живется и иностранцам, приехавшим в Москву. Они столкнулись с трудностями при попытке получить QR-коды для прохода в кафе и рестораны. Особенно трудно приходится гражданам других стран, которые прививались зарубежными препаратами или же переболели COVID-19 без обращения в российские поликлиники.

Они могут получить заветный код, только сдавая ПЦР-тест каждые три дня, как выяснил «Коммерсант». Причем касается это и многочисленных сотрудников посольств, находящихся на территории РФ.

«Пока еще есть возможность без кода зайти в кафе, у которого есть летняя веранда, но потом и этот вариант исчезнет. Ни деловую встречу провести, ни просто кофе попить», — рассказала изданию сотрудница одного из европейских посольств, которая ранее привилась препаратом, не зарегистрированным в России.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Кроме России, препарат производят (или готовятся к этому) в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.