Спорт в домашних условиях. Как профессиональные спортсмены поддерживают форму на карантине

Российские профессиональные спортсмены рассказали «360», как тренируются в условиях карантина.

Спортсмены во время пандемии оказались в затруднительном положении: все соревнования остановились, и когда можно будет возобновить хотя бы тренировки — непонятно. «360» опросил представителей самых разных видов спорта о том, как же не растерять форму во время долгого карантина. Кому-то приходится тяжело без специального оборудования, кто-то придумывает интересные лайфхаки для поддержания формы, а кто-то неплохо чувствует себя даже во время карантина.

Полина Назарук, бобслей

Стараюсь делать все, что возможно: и функциональные навыки развивать, и силовые показатели поддерживать. Пришлось достать старые гантели. Плюс у нас, в Краснодарском крае, есть безлюдный пляж, я там бегаю, делаю упражнения. Наш спорт тесно связан с легкой атлетикой.

Конечно, сказывается отсутствие тяжелоатлетической работы — все-таки у нас вид спорта достаточно силовой. Сейчас скорее «поддерживающий» режим, но прогрессировать невозможно без полноценных тренировок. А для этого, конечно, нужен полный инвентарь.

Нам, бобслеистам, еще повезло, потому что у нас зимний сезон закончился как раз перед карантином. Отпуск длится как раз до конца апреля, так что из режима особо не выпадаем. Если в июне начнем тренироваться, то к началу сезона уже все будут в хорошей форме.

Софья Сподаренко, плавание

Мне, как пловцу, очень трудно без специального оборудования. Вот у некоторых сокомандников и друзей по сборной есть дома маленькие бассейны, и они придумывают, как в них можно долго плыть — я им завидую. У меня, к сожалению, такой возможности нет. Зато я обзавелась целым спортивным залом — есть, например, гребной тренажер. Еще купила велосипед для кардионагрузок, так что улепетываю от полицейских только так.

Конечно, я стараюсь соблюдать меры безопасности, не общаюсь с людьми как раньше, держу дистанцию.

Стараюсь максимально разнообразить свои тренировки: в какой-то день на силу, в какой-то день на выносливость. Но приходится ограничиваться тем, что на суше — ничего близкого к моему спорту, кроме каких-то имитационных упражнений. Все-таки делать плавательные движения, лежа на столе — это то, чем занимаются дети на начальных и средних этапах подготовки. Никаких ощущений, близких к плаванию, вы от этого не получите.

Никита Нагорный, спортивная гимнастика

С утра делаю зарядку, а вечером уже выполняю элементы. Оборудование сам изготавливаю: «стоялки», например, имитируют брусья, а вместо колец — два стула. Есть гимнастический грибок — это подготовительный снаряд к махам на коне. Конечно, не ограничиваемся только общей физической подготовкой, иначе проще вообще в спорт не возвращаться. Сейчас каждый спортсмен включает смекалку, чтобы максимально обустроить свой дом. Даже в квартирах как-то пытаемся.

Соседи, конечно, нервничают. Два раза стучали по батарее, я спустился, постарался объяснить ситуацию, они вроде бы поняли. Но как только я поднялся, стуки продолжились — наверное, уже из соседнего подъезда. Когда я прыгаю, кажется, трясется весь дом.

Надеюсь, что 12 мая карантин уже закончится, чтобы хотя бы олимпийские базы открылись. А так пока физическая форма хорошая. Но минимум месяц понадобится для полноценного восстановления.

Александр Емельяненко, смешанные единоборства

Живу у моего друга Рамзана (Кадырова — прим.ред.) в резиденции, здесь же тренируюсь два раза в день — утром и вечером. Это ничем не отличается от моих обычных тренировок. Единственное, что в спаррингах меньше работаю. Здесь есть небольшой спортзал, можно и общую физическую подготовку сделать, и по мешкам побить.

Никаких ограничений не чувствую: бег, большой объем физических нагрузок — все как в обычное межсезонье. Набираю так называемый «запас прочности», чтобы бить сильно, быстро, жестко и долго. Когда наступит ясность со следующим боем, уже перейду на скоростную работу и спарринги. Вообще я сейчас в идеальной форме, готов выступать и бить кого угодно. Осталось, чтобы соперники уже пришли в соответствующую форму, чтобы не падать на первых минутах.