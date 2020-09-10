Спорт по кривой дорожке. 19-летнего хоккеиста дисквалифицировали на 4 года за кокаин

19-летний российский хоккеист Илья Алтыбармакян попался на употреблении кокаина и теперь на четыре года отстранен от профессионального спорта. Это уже не первый кокаиновый скандал в хоккее.

Последней командой 19-летнего форварда Ильи Алтыбармакяна была молодежка петербургского СКА — «СКА-1946». Покинул он ее еще в феврале, причем со странной формулировкой — якобы за нарушение режима. Еще более странно это выглядело, если учесть, что прошлый сезон игрок провел ударно — в 51 матче забросил 20 шайб, отдал столько же результативных передач и стал одним из лучших бомбардиров команды. Нелогично со стороны питерского клуба выгонять такого перспективного молодого игрока за одно только нарушение режима.

И вот сейчас, похоже, вскрылась истинная причина: проба, взятая как раз в феврале, выявила следы кокаина в организме хоккеиста. От вскрытия пробы Алтыбармакян отказался, тем самым фактически признав свою вину. Вердикт Международной федерации хоккея (IIHF) оказался неутешительным для молодого спортсмена: до 2024 года ему запрещено выступать на международном уровне.

Вратарь Дивизиона Тарасова Илья Сорокин (справа) и игрок Дивизиона Чернышева Андрей Алтыбармакян. Источник фото: РИА «Новости»

Двойные континентальные стандарты

Тут, правда, есть один нюанс: у IIHF и НХЛ принципиально разные взгляды на случаи употребления кокаина. Если для Международной федерации это тяжелое преступление, то для НХЛ — нет. Когда в прошлом году на кокаине попался другой российский хоккеист — форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Международная федерация отстранила его на четыре года, а НХЛ ограничилась лишь трехматчевой дисквалификацией. И то не столько за кокаин, сколько за попытки обмануть спортивную общественность: даже когда в Интернете появились компрометирующие видеозаписи, Кузнецов утверждал, что не употребляет наркотики. Теперь хоккеист не может выступать за сборную и в других хоккейных турнирах, но в главном, в НХЛ, может.

Такое лояльное отношение к наркотикам в США хоккейный комментатор Григорий Твалтвадзе объяснил исключительно финансовыми интересами. По его словам, вопрос исключительно в деньгах: если посадить на скамью такого дорогого хоккеиста, как Евгений Кузнецов — это огромные убытки.

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов во время тренировки. Источник фото: РИА «Новости»

«Когда во время Олимпийских игр в Пекине комиссары ВАДА пришли в расположение сборной США по баскетболу, один из баскетболистов сказал буквально следующее: „Вы видите, что написано на наших сумках? НБА! Если еще раз здесь появитесь, то мы все просто встанем и уедем отсюда. И посмотрим, что будет тогда с вашим баскетбольным турниром“. И все, больше к ним комиссия не приходила. Потому что НБА, как и НХЛ — это очень большие деньги», — заявил Твалтвадзе.

О том, что к употреблению наркотиков в Америке в целом относятся мягче, чем в России, свидетельствует и тот факт, что три года назад бывший комиссар НБА, ныне покойный Дэвид Стерн предлагал узаконить легкие наркотики. Речь, правда, шла о марихуане.

Так что если для Алтыбармакяна путь в КХЛ в ближайшие годы закрыт, то он может прямо сейчас присоединиться к клубу НХЛ. К слову, там уже играет его старший брат Андрей — в апреле он подписал контракт с «Чикаго».

Зачем хоккеистам кокаин?

Однако дело не только в деньгах. Даже спортивные врачи не пришли к окончательному мнению, можно ли считать кокаин допингом. Все-таки он не является каким-то стимулирующим препаратом и явно не приводит к улучшению спортивных показателей. Поэтому вопрос, насколько правомерна тут именно спортивная дисквалификация, остается, открытым.

Но в таком случае зачем вообще профессиональные спортсмены употребляют кокаин? Ведь это же огромный риск для карьеры и для профессиональной репутации. По мнению Твалтвадзе, это происходит из-за слишком больших зарплат в профессиональном спорте: игрокам уже в молодом возрасте буквально некуда девать деньги, вот они и ищут сомнительные развлечения.

Молодежь, как правило, просто не знает, куда деньги тратить, а спортсмены у нас с юного возраста буквально «закормлены». Плюс тяжелый график, постоянное напряжение, риск, огромное количество ограничений. И что делать молодому человеку, у которого уже есть машина, квартира? Григорий Твалтвадзе тележурналист, продюсер, спортивный комментатор телеканалов ВГТРК («Россия-1» и «Россия-2»)

Кто еще попадался на кокаине

Случай Ильи Алтыбармакян — не единственный за последние годы. Помимо уже упомянутого Кузнецова, среди российских хоккеистов можно вспомнить, например, Кирилла Дьякова — бывшего защитника «Адмирала» из Владивостока, который в марте этого года также был уличен в употреблении кокаина.

Правда, Дьякову назначили наказание значительно мягче — всего 15 месяцев дисквалификации. Это связано с тем, что хоккеист употреблял наркотики во внесоревновательный период, в отличие от того же Кузнецова, который был запечатлен на видео с белым порошком прямо во время Чемпионата мира по хоккею.

Очень много подобных случаев было в НХЛ. Причем зачастую речь шла не о юниорах или рядовых хоккеистах, а о настоящих звездах. Чего стоит один только Тео Флери, лучшие годы которого прошли в 1990-х в «Калгари Флеймз». За свой низкий рост и при этом силовую манеру игры и результативность он получил прозвище «Могучий Мышонок».

К сожалению, знаменит он был не только своей игрой, но и пристрастием ко всевозможным запрещенным веществам, в числе которых был и кокаин. Он провалил множество допинг-проб, однако НХЛ его не наказывала. Конечно, это сказалось на его карьере, которая уже в начале 2000-х стремительно пошла на спад. Кокаин употребляли и такие игроки, как Берье Салминг и Грант Фюр, которые в разные годы были включены в Зал хоккейной славы.

В 2015 году был арестован хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» Джаррет Столл, у которого, помимо 3,3 граммов кокаина, обнаружили и несколько капсул экстази. В итоге нападающий заключил сделку со следствием и отделался 120 часами общественных работ.

Годом ранее кокаин был обнаружен в крови, а также в машине нападающего «Тампы Бэй» Райана Мэлоуна — этому игроку полиция также назначила исправительные работы, а НХЛ в качестве «санкции» провела с ним профилактическую беседу.