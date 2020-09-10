Спорт против стереотипов. «Сильные фигуры» сыграют в гольф на фестивале в Подмосковье

20 сентября в Дмитрове пройдет важное для любительского гольфа событие — международный фестиваль «Сильные фигуры». Участницы турнира, сильнейшие гольфистки России, рассказали «360» о правилах подмосковного турнира и тонкостях этой не совсем привычной для россиян игры.

Где в Подмосковье сыграть в гольф?

Международный гольф-фестиваль «Сильные фигуры» пройдет в Дмитрове 20 сентября. Участвовать в этом любительском турнире будут как политики и бизнесмены, так и сильнейшие российские гольфисты. Среди них — профессионал Вера Шиманская и любитель Екатерина Малахова. По словам спортсменок, участие в турнире известных персон привлекает внимание общественности. И люди понимают, что гольф в России есть, и это доступный для многих вид спорта.

«И у нас есть площадки в стране. Есть площадка для детишек, где совершенно на бесплатной основе дети могут начинать заниматься гольфом. Это уникальная возможность», — рассказала Шиманская.

В Дмитрове есть сразу несколько гольф-полей, добавила Екатерина Малахова. На некоторых из них пройдет следующий этап «Сильных фигур». Девушка надеется, что после соревнования в ряды подмосковных гольфистов пополнятся новыми игроками.

Особенности турнира

Дмитровский чемпионат пройдет в формате Pro-Am. То есть вместе с восемью профессионалами будут играть 24 любителя. Непрофессионалов поделят на восемь команд, которые поборются за призовые места. Профессионалы отдельно будут биться за денежные призы.

«Формат будет более свободный [чем на профессиональных соревнованиях], более дружелюбный. Рассчитанные на получение положительных эмоций, привлечение большего количества людей к занятию гольфом», — пояснила Шиманская.

На фестивале презентуют новый, придуманный только в 2019 году в России, вид спорта — керлингольф. Это командный вид спорта, где участники соревнуются в том, чтобы попасть как можно ближе к лунке. Такое название дисциплине дали потому, что правила разрешают попадать как в собственные, так и в лунки соперников.

Не просто развлечение

Гольф — это один из самых сложных видов спорта, убеждена Шиманская. Спортсменам приходится держать себя в руках на протяжении пяти часов. И это не считая часовой или полуторачасовой разминки. Все это время нужно беречь силы и сохранять эмоциональное состояние ровным. Иначе игрок просто не сможет закончить раунд.

«Есть еще психологическая составляющая игры. Только ты что-то подумал не так, это сразу же отражается на мячике. Мозг подает сигнал - и что-то происходит. За счет того, что это очень долгая игра - это сложная игра. А с другой стороны, легкая, когда ты поймешь ее, поймаешь игру», — сказала Шиманская.

Кстати, любители не всегда играют в гольф хуже профессионалов. Основное отличие в том, что обычно спортсмены участвуют в разных соревнованиях. Кроме того, например, в США, многие вузы принимают на учебу исключительно любителей. А для получения стипендии таким студентам приходится играть за университетские команды.

Некоторые успешные российские гольфисты, в том числе и собеседницы «360», пришли в этот спорт из гимнастики. И это неудивительно, считает Вера Шиманская — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Обе эти дисциплины требуют хорошей реакции мышц, скорости и выверенности движений.

Когда начинать занятия

Заниматься гольфом можно уже с пяти-шести лет. Правда, первое время ребенок будет просто привыкать к клюшке и пытаться повторять удары по мячу. Со временем это начинает происходить на «инстинктивном уровне».

Но бывают случаи, поясняет Малахова, когда ребенок с первого же раза начинает играть и попадать по мячу. Далее маленьких игроков учат просчитывать партию, составлять план прохождения поля, направлять мячик высоко или низко, закручивать его слева направо или наоборот. Для этого существует 14 разновидности клюшек.

«Каждая клюшка бьет на свою дистанцию. У каждой свой градус [угла наклона головки], который как раз влияет на дистанцию. Очень много ударов: выше, ниже, слева направо, справа налево - это все тоже очень сильно влияет [на траекторию]», — отметила Малахова.