Евросоюз пожаловался на Россию во Всемирную торговую организацию (ВТО).Там уверены, что европейские компании ограничивают в доступе к тендерам государственных компаний. В претензии говорится, что общая сумма торгов в 2019 году составила 290 миллиардов долларов (23,5 триллиона рублей), что равно 20% ВВП России. ЕС потребовал ВТО заставить Россию отказаться от правил, регулирующих импортозамещение при госзкакупках.

Торговый спор

Евросоюз заявил, что при вступлении в ВТО Россия взяла на себя обязательства не допускать дискриминации зарубежных компаний, которые принимают участие в аукционах государственных организаций. Но российские власти на протяжении нескольких лет разрабатывали меры, ставящие европейских производителей в уязвимое положение. Для решения этой ситуации ЕС обратился в ВТО.

Первая консультация прошла еще 13 сентября, но ЕС остался недоволен ее результатами. Представители заявили, что проблема не решилась. Они попросили собрать рабочую группу, которая оценит российские правила госзакупок для зарубежных товаров.

Представители России отметили что представили подробные разъяснения по принятым законам и не считают, что они как-то нарушают обязательства в ВТО. Они подчеркнули, что готовы продолжить консультации, но без участия комиссии.

Такой ответ не устроил ЕС, и он настоял на создании рабочей группы. В результате орган ВТО по разрешению споров (DSB) согласился создать комиссию, которая займется рассмотрением торгового спора.

Главные претензии

Предъявленные к России претензии указаны в документе на сайте Еврокомиссии. На первое место поставили занижение цен на отечественные товары на 15-30% в заявках на тендеры. Но если заказчик соглашается на эти условия, то он все равно выплачивает полную стоимость. Такое положение ставит иностранные компании в дискриминирующее положение.

Вторая жалоба касается покупки зарубежной промышленной техники. Для того, чтобы российской компании импортировать станки из другой страны, ей требуется разрешение специальной Комиссии по импортозамещению, которое выдается произвольно.

В России при проведении государственных закупок некоторые товары попадают под отечественные квоты. Это означает, что 90% продукции в заявке должны быть от отечественных производителей.

Дополнительные обвинения в адрес России о нарушении норм ВТО высказала торговый представитель США Кэтрин Тай. Она заявила, что импортозамещение, введенное Москвой в ответ на западные санкции, ставит американские компании в невыгодное положение. В частности, Тай отметила, что Россия продолжает отдавать преференции отечественным товарам и услугам, сохраняет запрет на ввоз сельскохозяйственных товаров из других стран, а также внедряет собственные разработки в IT-секторе.

Россия подготовит ответ

Претензии ЕС — это последствия санкционной политики, которую он начал в 2014 году. Россия вполне может использовать этот аргумент в споре на площадке ВТО. Тем более что организация всегда игнорировала введение ограничений со стороны крупных экономик мира. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

«То, что они сейчас подсчитали потери, — это последствия тех действий, которые они приняли в отношении России», — заявил эксперт.

Он отметил, что заинтересованные в российском рынке западные компании вполне могут создать на территории нашей страны собственные производства. В качестве примера он привел молочные заводы французских компаний, расположенные в Центральной России, и финские сыродельные фабрики на северо-западе.

Никита Масленников напомнил, что рост преференций отечественным производителям усилился во время пандемии.

Зачем нам переплачивать за импорт в условиях нарушенных логистических и транспортных цепочек, когда мы все можем делать сами? Это естественная реакция на поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных ограничений Никита Масленников руководитель направления финансы и экономика Института современного развития.

ВТО могла бы стать площадкой для решения этого вопроса, если бы не находилась в полу-парализованном состоянии после торговых войн, которые бывший президент США Дональд Трамп развязал против Китая. Ситуацию сильно усугубила пандемия, нарушив мировую торговлю. Поэтому организации требуется перезагрузка.

Он добавил, что если ЕС не согласен с таким положением дел, то нужно выстраивать торговые отношения от исходного пункта, которым стали односторонние санкции, на которые Россия только ответила.

«Все сейчас настаивают на реформировании ВТО. Там остается масса нерешенных проблем по международной торговле, вопросы гарантий интеллектуальной собственности. То же субсидирование национальных производителей, в котором обвинили Россию, есть в огромном количестве стран. Поэтому наша позиция тоже должна учитываться», — заявил Никита Масленников.

Он пояснил, что процесс разбирательства по торговым спорам может длиться годами. При этом ВТО никогда не рассматривала вопросы по введенным санкциям, но реформированная организация должна им заняться и Россия может на этом настаивать.

Наш ответ [ЕС] понятен: началось все с вас, поэтому давайте обсуждать вопрос, почему вы вводили тогда санкции и как это все сейчас будем решать. <…> Для нас разбирательство полноценной угрозы не несет, как таковой. Но это повод, чтобы сформулировать свою позицию по пересмотру деятельности ВТО у нас есть Никита Масленников Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития.

Он добавил, что на сегодняшний день альтернативы ВТО в мире не существует, поэтому организацию нужно реанимировать. Но делать это нужно в интересах всех стран, которые участвуют в мировой экономике.