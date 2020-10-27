Строительство дома для переселенцев рассорило жителей Кратова. Девятиэтажка заменит 100-летние бараки

Строительство многоэтажного дома в подмосковном поселке Кратово привело к конфликту между жителями. Если одни вынуждены находиться в аварийных домах, построенных из шпал, и с нетерпением ждут переезда в новый дом, другие не хотят появления столь высокого здания. В Раменском создали комиссию для решения спора.

Многоэтажки против частников

Спор вызвали два дома на пересечении улиц Нижегородской и Счетчикова в поселке Кратово. Судя по паспорту объекта, там будет девять этажей. В них будет 35,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Кроме того, должны построить многоуровневую парковку.

Девятиэтажный дом — это не огромный небоскреб, но он будет расположен по соседству с частным сектором. И на фоне двух- и трехэтажных домов будет выделяться.

Источник фото: телеканал «360»

В соцсетях нынешние жители Кратова требуют остановить строительство дома. Их главное требование — изменить этажность здания. Но под тем же постом высказали свою позицию и жители аварийных бараков.

«Послушай, друг. Мы живем плохо и уже давно совсем. Вы там свои политические игрушки играете, а мы совсем уже на последнем издыхании! Я живу в бараке, меня это уже совсем достало», — написал один из пользователей.

«Мы все достаточно долго ждали переселения, почему должны ждать еще? Я хочу переселиться в срок», — добавила другая жительница.

Новое жилье вместо бараков

Будущие переселенцы пока что живут в домах 1911 года постройки — то есть они появились еще во времена Российской империи. Их построили из железобетонных шпал.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Андрей Воробьев призывал муниципальные власти найти возможность диалога с обеими сторонами.

«Мы не можем оставить сотни людей жить в железнодорожных шпалах и в безнадежно устаревшем жилье. Понимаем и тех людей, которые живут по соседству. <…> Оставлять детей, женщин, семьи в домах, которые вы показали, мы просто не имеем права», — сказал Воробьев на заседании с зампредами правительства в конце сентября.

После этого в Раменском создали согласительную комиссию. В нее вошли застройщик, по два человека от администрации и от обеих сторон спора.

«Только полтора часа утверждали состав комиссии. Надеюсь, что следующее заседание к чему-нибудь приведет», — рассказал глава Раменского Виктор Неволин.

Неволин отметил, что жители, которые выступают против, пока не готовы идти на компромиссы. Они требуют уменьшить этажность — и точка.

Смена плана остановит стройку

Проект строительства дома давно утвержден, причем перед этим проводилось общественное обсуждение. Более того, у проекта уже есть и банковское финансирование. Иными словами, для строительства и переселения людей из аварийных бараков все готово. А любые изменения планов будут означать отсрочку.

«Решить этот вопрос просто снижением этажности сейчас невозможно. Выдано разрешение на строительство Министерством жилищной политики, которое предполагает строительство многоэтажного дома с целью расселения всех, кто живет в бараках», — добавил Неволин.

Он рассказал, что многоэтажка на этом месте планировалась еще в 1978 году. Но с тех пор «самосознание граждан» изменилось и теперь к высотным домам часто относятся негативно. И это несмотря на то, что застройщик обещал возвести не только дом, но и парковку, чтобы жители будущей многоэтажки не оставляли машины возле частных домов. Кроме того, проект уже переделывали, как раз уменьшая этажность и площадь застройки по градостроительным нормам Московской области.

«Жители частного сектора знали о бараках, знали, что они в неудовлетворительном состоянии. Знали, что вопрос их расселения обсуждается. Но протестное настроение появилось только тогда, когда появилась стройка», — отметил руководитель территориального управления «Кратово» Алексей Емельянов.

Архитектор-дизайнер Владислав Савинкин подчеркнул, что остановка проекта будет чревата только большими проблемами.

Если проект уже был согласован, останавливать его чревато и социальными, и конфликтными ситуациями, потому что все надо было решать на проектном уровне. Все проекты выносятся на обсуждение, жители участвуют в этом Владислав Савинкин архитектор-дизайнер.

Неволин и вовсе отметил, что среди активистов могут быть не только жители, но и заинтересованные люди, которые используют эту ситуацию, чтобы заработать очки перед выборами.

Что касается переселения, то жителям бараков не просто уже пообещали новые условия, им даже рассказали, кто и в какую квартиру будет заселен.

«Остановить застройку сейчас невозможно. Должно быть решение суда, если будут обращения жителей, чтобы отменить разрешения на строительство», — добавил Неволин.

Алексей Емельянов рассказал, что строящиеся дома полностью обеспечены своими коммуникациями: водой, электричеством, канализацией. Существующие коммунальные системы использовать не будут, так что жители могут не беспокоиться о перебоях с водой или об ухудшении качества услуг.

Архитектор и урбанист Олег Васильев отметил, что появление многоквартирного дома имеет и позитивный эффект.

«Возникновение многоквартирной застройки ведет за собой, прежде всего, развитие инфраструктуры в части появления объектов социального обслуживания: школы, детские сады, учреждения досуговые. Социальная инфраструктура рассчитана на всех жителей», — отметил Васильев.

Что касается конкретно поселка Кратово, то архитектор обратил внимание, что ЖК строят рядом с оживленной улицей. Так что дом станет преградой для коттеджей от шума.

Вполне закономерно с точки зрения композиционного решения, что вдоль улицы будет сформирован фасад из многоквартирного жилого дома. Он отделит более интенсивную улицу от коттеджной застройки Олег Васильев.

Савинкин напомнил, что появление новых домов может быть выгодно жителям коттеджей и других малоэтажных зданий Кратова. Там можно развивать свой бизнес, да и просто, если в домах появятся кафе, приятно проводить время.

В пресс-службе министерства жилищной политики Московской области уточнили, что жилой комплекс будет включать не только квартиры. Согласно утвержденному проекту планировки территории, там появятся детский сад, кабинет врача общей практики и больше 480 парковочных мест.