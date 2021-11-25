Гузеева закончила спор о вакцинации Гаркалина. Но при желании его можно продолжить в суде

Лариса Гузеева заявила, что недавно умерший Валерий Гаркалин не прививался от ковида. Однако скоро телеведущей пришлось признаться, что ее заявление — вымысел. При этом юристы считают, что у родственников артиста все равно есть шанс подать иск к Гузеевой за оскорбление чести и достоинства умершего.

Гузеева заявила, что Гаркалин не прививался

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева во время спора в Fасеbооk написала в комментариях, что умерший 20 ноября народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин не был привит от коронавируса. Гузеевой напомнили, что дочь артиста утверждала обратное, но она заявила: «Это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки».

Родственники артиста позднее пришли на передачу Андрея Малахова, где утверждали, что Гаркалин был привит, причем не один раз. Вскоре журналисты kp.ru заявили, что смогли получить доступ к медкарте артиста. Сайт написал, что прививку «КовиВак», о которой упоминала дочь Ника Гаркалина, ему не делали. Звезда «Ширли-мырли» был привит двумя компонентами вакцины «Спутник V» в мае 2021 года.

Телеведущая призналась в неточности

После публикации статьи и выхода телепередачи пост в соцсети и все комментарии к нему были удалены. Лариса Гузеева 24 ноября написала пост, где призналась, что не знала, о чем говорит.

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших», — написала Лариса Гузеева.

Она упрекнула Андрея Малахова в том, что он не потрудился взять у нее комментарий. Также актриса заявила, что никогда и нигде не говорила и не писала о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации.

Родные Гаркалина могут подать иск

Юрист Андрей Лухин рассказал «360», что родственники Гаркалина даже после его смерти могут защитить честь и деловую репутацию актера согласно статье № 152 Гражданского кодекса РФ. Если они решат предъявлять претензии, им нужно будет доказать факт распространения недостоверной информации и ее порочащий характер.

«Для отказа от исковых требований самой Гузеевой придется доказать, что данная информация соответствовала действительности. Истцам нужно заказать экспертизу лингвистической проверки материалов, порочащих честь и достоинство артиста. Если Гузеева не сможет доказать, что информация соответствует действительности, исковые требования нужно будет удовлетворить», — сказал Андрей Лухин.

По его словам, в данной ситуации родственники смогут требовать удалить недостоверную информацию и публично опровергнуть ее. Адвокат также добавил, что обычно подобные дела рассматриваются в рамках гражданского судопроизводства.

«360» не удалось получить комментарий родственников Валерия Гаркалина.