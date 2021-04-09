Савеловский суд Москвы вынес решение о разделе имущества актера Дмитрия Марьянова, умершего в 2017 году. О наследстве спорили вдова Ксения Бик, отец артиста Юрий и его сын Даниил. «360» пообщался с адвокатом Марьянова-младшего.

Смерть и наследство

Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни после лечения в реабилитационном центре. Актеру стало плохо, его не успели довезти до больницы. Причиной смерти назвали разрыв подвздошной вены.

Имущество актера удалось разделить только теперь. Трехкомнатную квартиру, в которой Бик жила с актером, суд отдал его отцу и сыну. Вдове досталась однушка. Отцу актера оставили дачу, в которой он живет.

Адвокат Виктория Крылова рассказала «360», что процесс инициировала Ксения Бик — она хотела включить в число наследников свою дочь от первого брака. Суд отказался удовлетворить этот иск.

Еще один иск подал отец актера, когда узнал, что Бик решила оформить на себя половину дачи и половину денег на счетах.

По словам юриста, самым дорогим активом в наследстве является трехкомнатная квартира. Она превышала стоимость остального имущества «на несколько миллионов рублей».

«Мы предлагали Ксении забрать ее просто так, без всяких компенсаций. Но при определенных условиях, чтобы были закончены все суды, чтобы не трепалось имя Димы в ненужном свете. Но Ксения через своих адвокатов отвергла этот вариант и захотела помимо квартиры еще миллион рублей», — сказала Крылова.

После оценки имущества Бик, по словам адвоката, поняла, что не сможет заплатить остальным наследникам компенсацию за их доли в «трешке». В итоге стороны договорились, что вдове актера достанется однокомнатная квартира, а родственникам — трехкомнатная.

Также Бик получила автомобиль BMW, мотоцикл Harley и часть денег со счетов.

Юрию Марьянову, отцу актера, осталась его дача, также он получил третью часть в «трешке» и стал полным собственником еще одной квартиры.

Сын актера Даниил стал собственником двух третей в трехкомнатной квартире, мотоцикла Suzuki, на котором катался его отец, и небольшой суммы со счетов.

Памятный реквизит

В пятницу, 9 апреля, представитель Даниила отправится к Бик, чтобы забрать у нее шпагу и набор ножей — реквизит, с которым Марьянов снимался в сериале «Графиня до Монсоро». Эти вещи Даниил «уже давно просил в память об отце», сообщила собеседница.

В дельнейшем предстоит решить «технический вопрос» — когда Бик будет готова выехать из квартиры.

«Я думаю, что все будет решено цивилизованными методами», — заявила адвокат.

Тем более, что этот вариант, по ее словам, предложила сама Бик.

Вдова актера

Ксения Бик с облегчением восприняла решение суда.

«Собственно, это то, о чем я давно просила: „Давайте хоть что-то сделаем уже. Сил нет от этого“», — сказала она «360».

В трехкомнатной квартире теперь будет жить Даниил.

«А мы всей семьей уезжаем в „однушку“», — сообщила Бик.

Она уточнила, что в 40-метровой однокомнатной квартире будут жить три человека. Машина BMW 2008 года, которая ей досталась в наследство, последние четыре года простояла под открытым небом. Мотоцикл Harley-Davidson также четыре года стоял без дела.

«Я довольная тем, что это кончилось. Надеясь, что все наконец-то будут счастливы, это очень важно», — добавила Бик.

Теперь осталось дождаться приговора директору реабилитационного центра, в котором стало плохо актеру.