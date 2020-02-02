В Сети появился новый челлендж Splash challenge, суть которого сложно описать. В то же время выглядит он достаточно зрелищно, да так, что заставляет усомниться в работоспособности законов физики.

Прошел всего месяц с наступления нового года, как у интернета появилось новое хобби — splash challenge. Это такое испытание, в ходе которого нужно прыгнуть вниз. Это звучит странно, но только так можно описать суть челленджа.

Обычно происходит это действие так: человек стоит на мысках на краю бордюра, бассейна или любой другой платформы, которая выше воды, и прыгает так, чтобы его тело осталось на месте, а ноги коснулись воды. И главная цель (кроме остаться в живых и ничего не сломать) — вернуть ноги обратно на землю.

А мы предупреждали, что это сложно описать. Поэтому лучше посмотрите, как это должно выглядеть. В видео ниже два эпизода: первый — идеальное выполнение челленджа; второй — результат, который, скорее всего, у вас получится.

Челлендж захватил тысячи человек. У некоторых выполнение этого задания получается идеально. И даже остаются силы на игру в гольф.

Но по некоторым пользователям видно, что они не до конца уверены в себе.

Большинство, конечно, находятся на грани провала.

А некоторые настолько уверены в себе, что чересчур переоценивают свои возможности.

Девушки тоже приняли участие в челлендже.

Совершение одинаковых действий довольно быстро наскучило юзерам, поэтому они добавили в челлендж более сложные условия. Некоторые испытывают себя, стоя на руках.

Другие вообще не подходят к воде, прыгая с бетонных блоков, рамп и даже…многоэтажек. Хотим лишний раз предупредить, что все это опасно для жизни и делать так не нужно.

Этот парень точно потерял чувство страха (и растерял последние мозги).

Пока мы живем по законам физики XXI века, этот парень забрел в далекое будущее. Он буквально завис в воздухе.

И если это вас поразило, то стоит посмотреть следующий. Там трюк еще мощнее.

И следующий трюк — тоже непрост. Он не такой зрелищный, но явно технически сложный.

Прыгать, окуная мыски в воду скучно? Автор следующего ролика изобрел новый формат челленджа. Не очень понятно, сложнее это или легче, но, судя по его реакции, все куда проще, чем кажется.

Если вы уже попробовали стандартный вариант челленджа, то у казахских ребят есть выход — успешно прыгнуть с коленки, приземлившись на стопу.