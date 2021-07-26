Спящая красавица МакSим пробуждается. Что чувствует пациент после месяца медикаментозной комы?

Певица МакSим держит поклонников в напряжении больше месяца — все это время врачи борются за ее жизнь. И вот, наконец, фанаты услышали первые хорошие известия: исполнительницу потихоньку начали выводить из медикаментозной комы. Впереди долгие месяцы восстановления, но главное певице предстоит пережить прямо сейчас. Что чувствует человек, которого выводят из комы? Об этом «360» узнал у специалистов.

В понедельник ряд СМИ заявили, что МакSим пришла в сознание после долгого времени в медикаментозной коме. Исполнительница была на искусственной вентиляции легких, причиной стала серьезная пневмония, с которой ее госпитализировали в июне. По данным журналистов, Марину Абросимову — так звучит настоящее имя певицы — перевели на вспомогательную вентиляцию легких.

Представитель исполнительницы Яна Богушевская подтвердила «360» улучшение здоровья артистки. Однако она уточнила, что эта новость «не сегодняшнего дня». Певицу вот уже несколько суток на небольшое время возвращают в сознание, после чего снова погружают в сон. Но что чувствуют пациенты, просыпаясь?

Пробуждение

По словам анестезиолога-реаниматолога, ассистента кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии РНИМУ имени Пирогова Сергея Симбирцева, МакSим сейчас предстоит «пробудиться». То, что испытывают люди в таком состоянии, больше похоже на наркоз, на сон.

«По факту человек просто просыпается. Здесь ничего сверхъестественного нет. Дальше уже зависит все от того, сколько он находился во сне. Может быть головокружение. Общение изначально сразу невозможно, скорее всего, она какими-то жестами общается, потому что еще есть дыхательная поддержка. А так — ничего сверхъестественного. Двумя словами — это как пробуждение», — пояснил врач.

Сложно предсказать, как именно будет восстанавливаться организм после длительной медицинской комы. Нет однозначного порядка, что и как будет происходить, уточнил Симбирцев.

«Тут все очень индивидуально, нет какой-то общей практики — „на третий день вспоминает таблицу умножения, на пятый — родственников“ — нет такого. Можно сравнить с тем, как человек днем просыпается после долгого сна, разбитость такая», — пояснил собеседник «360».

Это не кома?

По словам врача-реаниматолога Александра Червова, то, что сейчас происходит с МакSим, на самом деле в корне неверно называть «медицинской комой». Поскольку кома — это уровень сознания человека, патологическое состояние. А это медикаментозный сон, который обусловлен введением препаратов.

«Если этот медикаментозный сон не был связан с какой-то сложной патологией человека, просто была как обычная общая анестезия, когда выключается наше сознание медикаментами, пациенты просыпаются после выключения этого препарата. Есть разные сроки, в зависимости от того, какой препарат используется для выключения сознания. Есть те, которые коротко работают, человек просыпается в течение двух-пяти минут. Зависит, конечно, от длительности их введения в организм», — пояснил Червов.

Опасен ли для человека медикаментозный сон? Зависит также от веществ, которые его в этот сон помещают, рассказал врач. Современные препараты, «выключающие сознание», выводятся организмом полностью и не оказывают негативного влияния. Однако могут быть легкие «побочки», которые вскоре проходят. Например, некоторые пациенты не помнят часть времени, которое было прямо перед введением препарата. И не до конца впоследствии могут вспомнить первое время после пробуждения.

«Есть ультракороткого действия препараты, которые используются в части клиник, после которых пациенты встают, садятся сразу за руль и едут домой. А есть препараты, у которых период выведения — сутки, допустим», — заключил Червов.