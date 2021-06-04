Спящая болезнь добралась до Тувы. Случаи сибирской язвы в России единичны, но опасны

В тувинском селе ввели карантин из-за возможного случая заражения сибирской язвой. В республике уже пытаются ликвидировать очаг заболевания. Смертельно опасная болезнь живет рядом с человеком давно и всегда может пробудиться.

У одного из жителей села Бижиктиг-Хая заподозрили сибирскую язву. Об этом сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, он был вынужден ввести карантин в селе, чтобы предотвратить распространение опасной болезни. Сейчас 29-летний пациент под наблюдением врачей. У него кожная форма заболевания, которая не так агрессивна по сравнению с желудочно-кишечной и легочной.

Врачи также наблюдают за состоянием тех, с кем контактировал мужчина. А для выяснения причин заражения в селе работает межведомственная комиссия и проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

В октябре прошлого года сибирскую язву заподозрили у пяти жителей Дагестана. Медики обнаружили у них кожную форму заболевания. В состоянии средней тяжести они попали в изолятор инфекционного госпиталя.

В октябре 2019 года в Дагестане уже регистрировали заболевание у двоих человек. Предполагалось, что люди инфицировались во время убоя скота.

Спящая в почве болезнь

Сибирская язва была известна медикам еще до нашей эры. Согласно данным ВОЗ, это инфекционная болезнь со спорообразующим возбудителем, которая передается человеку от зверей. Она поражает травоядных животных, таких как коровы, козы или овцы, а уже те заражают людей. Нередко сибирская язва приводит к смерти больного.

Заразиться ей можно при контакте через поврежденную кожу, поэтому угрозу для человека представляют предметы ухода за зараженными животными, навоз и почва.

Выделяют также пищевой способ заражения, когда человек ест продукты от зараженных животных, и воздушно-пылевой. При таком способе споры язвы вместе с пылью проникают в организм человека во время дыхания.

При первом способе заражения возникает кожная форма заболевания, которая характеризуется появлением фурункулов, превращающихся потом в язвы. С самого начала заболевания у человека поднимается температура, болит голова и ломит в пояснице.

При двух других способах развивается более опасная форма, которая может протекать в виде легочной или кишечной инфекции. Первые симптомы «ингаляционной» формы сибирской язвы похожи на простуду, но они быстро прогрессируют и могут привести к проблемам с дыханием.

В первые дни кишечная форма напоминает пищевое отравление, но симптомы могут усугубиться и перерасти в сильные боли в животе, кровавую рвоту и тяжелую форму диареи.

Зоны риска

Риск передачи сибирской язвы от человека к человеку не так велик. При кожной форме другой человек может инфицироваться, если на его теле уже есть повреждения. А ингаляционная форма не может предаваться от человека к человеку. Чтобы ее получить, человеку нужно непосредственно вдыхать споры.

Заразиться можно не только во время ухода за инфицированным скотом. Сибирская язва присутствует во многих частях мира, но ее споры обычно «спят» в почве очень долго. Активизироваться они могут тогда, когда поверхность почвы разрушается. Такое происходит при наводнениях ливнях, оползнях, а также при строительных работах.

ВОЗ также не исключает распространение болезни из-за лабораторных аварий.

Профилактика и лечение

При заражении пациента госпитализируют, а тем, кто мог оказаться в группе риска, предоставляют профилактическое лечение. Инфицированных лечат антибиотиками, к которым чувствительны возбудители болезни.

Для профилактики заболевания Роспотребнадзор советует не покупать продукты питания в неположенных местах, не участвовать в убое, разделке туш и захоронении животных.

Против сибирской язвы также существуют вакцины, которыми прививают как животных, так и людей. Но количество препарата для людей ограничено. Используется он зачастую, чтобы защитить тех, чья деятельность связана с риском заражения.