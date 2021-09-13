Отравление семьи в Москве списывают на химикаты от насекомых. Но опасные для людей средства не пускают в Россию

После смертельного отравления москвичей арбузом прокуратура решила проверить компанию, проводившую дезинфекцию в магазине. При обработке не были соблюдены санитарные нормы. Но, как заявили «360» эксперты, зарегистрированные средства от насекомых не могут вызвать сильного отравления, а тем более привести к смерти.

Вопрос о безопасности

Перед дезинфекции сотрудники торговой точки должны были прикрыть продукты, отметила ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Нина Алабина.

«Как ни распыляй, все равно [средство] может попасть на продукты», — пояснила она.

С экспертом согласился биолог Московского центра дезинфекции Роман Хряпин. По его словам, правила безопасности особенно касаются тех товаров, которые не имеют индивидуальной упаковки. Такие продукты питания необходимо закрывать или совсем убирать из помещения, где будет проводиться обработка. При этом Хряпин подчеркнул, что не бывает полностью безопасных средств от насекомых.

«Те средства, которые зарегистрированы на территории Таможенного союза РФ, изначально обладают низкой опасностью в отношении человека и теплокровных животных при соблюдении инструкций по применению. Если мы соблюдает инструкцию по применению, то отравиться ими невозможно, тем более сильно отравиться», — заверил биолог.

Он добавил, что средство не должно негативно повлиять на организм, если оно получило государственную регистрацию и прошло полный цикл, в том числе токсикологических, испытаний на эффективность.

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«Они не являются ядами или отравляющими боевыми веществами. Помимо эффективности упор делается на безопасность. Средства проверяются на лабораторных животных в процессе регистрации. Если выявляются какие-то патологические изменения в их внутренних органах, то такое средство не допускается к регистрации и не может получить сертификат», — пояснил Хряпин.

Эксперт также выразил сомнение, что в крови потерпевших могли найти цигатрин. Это водный концентрат для уничтожения насекомых. Хряпин отметил, что помимо действующего вещества в составе средства есть растворители, консерванты и эмульгаторы.

«Каким образом можно было выявить все компоненты средства в крови потерпевших мне непонятно. Это бред или ошибка или притянутый за уши факт», — заявил биолог.

Смертельное отравление

В начале сентября бабушка, мать и 15-летняя девочка попали в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у пациенток признаки отравления. В медучреждении бабушка и ее внучка скончались. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало острое отравление химикатами.

Правоохранители выяснили, что семья купила арбуз в магазине «Магнит». Сейчас работа торговой точки приостановлена. Магазин опечатали до выяснения всех обстоятельств, а внутри продолжают работать следователи. Они завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, на арбузах нашли следы вещества для уничтожения насекомых. Оно использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина. Речь идет о компании «Областной центр дезинфекции», одного из сотрудников которой уже задержали в качестве подозреваемого. По версии следователей, обработку проводили в помещении с нарушением санитарных норм — товары даже не стали прикрывать. Проверку в организации проводит прокуратура Московской области.

Причем на Совхозной улице отравилась не одна семья. В течение нескольких дней госпитализировали жителей разных домов. Некоторые пациенты ели арбузы, но куплены они были не в «Магните». При этом в больницу попал и 11-летний мальчик, питавшийся только домашней едой. Специалисты разных ведомств продолжают выяснять все причины отравления людей.