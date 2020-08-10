Списать по требованию. Плюсы и минусы новой системы безналичных автоплатежей Центробанка

ЦБ запустит систему авторасчетов между клиентами разных банков. Деньги будут напрямую списывать со счета по платежному требованию получателя. Сервис исключит из цепочки платежные системы. Нововведение ускорит и удешевит транзакции. Но неизбежно привлечет мошенников.

Центробанк запустит новый способ безналичных автоплатежей. Средства будут напрямую списываться со счета человека в адрес получателя, что будет удобно при постоянных расчетах за ЖКУ, услуги связи, подписки и так далее. В ближайшее время банки протестируют работу сервиса на площадке, созданной ЦБ ассоциации «ФинТех» (АФТ), сообщил РБК.

Для проведения расчетов оплачивающим услуги банковским клиентам нужно заранее согласиться на списание средств. Тогда, после выставления получателем денег платежного поручения и проверки его условий банком, последний переведет средства на нужный счет. Благодаря этой технологии, из цепочки безналичных расчетов исключат платежные системы и других участников, что позволит удешевить транзакции за счет экономии на комиссиях.

Меньше рутины, больше дела

Участие в тестировании технологии Open Api «360» подтвердили в Совкомбанке и СКБ-Банке. Новый сервис позволит быстро выставлять требования на оплату прямо из мобильного приложения, созданного АТФ, напрямую в банк к счету клиента.

«Планируем участвовать. Фактически мы даем клиентам новый для них клиентский опыт, который еще больше ускорит процессы цифровизации финансового сектора. Самое главное, чтобы это было безопасно и юридически правильно сделано», — рассказал директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов.

Банк «Открытие» также планирует участвовать в пилоте. Там уверены, что автоматизация будет удобна представителям малого и среднего бизнеса, пользующимся расчетами на базе платежных требований.

«Новый сервис позволит упростить процедуру расчетов как с точки зрения сокращения количества бумажных документов, так и с точки зрения уменьшения числа действий, которые необходимо осуществить предпринимателю для оплаты по платежному требованию. Меньше времени на рутину, больше — на ведение бизнеса», — пояснили «360» в банке.

В Альфа-Банке, Сбербанке, «Тинькофф», Райффайзенбанке, ВТБ, Промсвязьбанке, QIWI, Абсолют банке и «АК Барсе» на запросы «360» не ответили.

Интерес мошенников

ЦБ давно планировал запустить такую систему мгновенных межбанковских платежей. Большинство кредитных организаций эту инициативу поддерживает, пояснил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

После ее введения расчеты перестанут зависеть от Visa, Mastercard и других платежных систем — фактически оператором будет ЦБ, поэтому транзакции подешевеют примерно на 1-2%. Сейчас похожий сервис автоплатежей существует для владельцев счетов в одном и том же банке. Система подписок ЦБ позволит настраивать автоплатежи для клиентов разных организаций.

«Банки в своих онлайн-клиентах сделают интеграцию с системой быстрых платежей ЦБ. Получится единая межбанковская система, аналог транзакционных систем Visa, Mastercard», — добавил эксперт.

Не исключено, что, несмотря на высокую степень защиты, нововведение заинтересует и злоумышленников, считает Лифшиц. Но до запуска системы в работу прикинуть, какой процент составят мошеннические транзакции и как быстро будут их пресекать, говорить рано.

«Но, думаю, число будет незначительным. Вы сами должны будете оформить такую подписку, чтобы у вас списывались деньги, например, за услуги ЖКХ. То есть дать свое разрешение провайдеру каких-нибудь услуг», — заключил эксперт.

Оперативность и прогрессивность

Нововведение сделает платежи прогрессивнее и оперативнее, уверен эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Это будет удобно как россиянам, так и предпринимателям. Ускорение движения денег даст положительный эффект для всей экономики и тех, кто ведет бизнес.

«Это будет без задержек, в автоматическом режиме. Потому что дело даже не в комиссии, сколько в задержке платежей, их оформлении. А для бизнеса иногда важнее вовремя получить деньги, чем что-то заплатить. Хотя комиссия тоже очень важна», — сообщил он «360».

Новые цифровые технологии и электронные средства связи ускоряют, удешевляют и делают платежи удобнее. Но вместе с этим растут риски неправомерного списания средств из-за сбоев, человеческих ошибок или мошенников. 80% хищений с пластиковых карт происходят по вине владельцев, которые называют свои данные злоумышленникам.

«Нужно будет проявлять бдительность. 100% гарантии быть не может. Риски объективно возрастают, но вместе с тем будут расти средства защиты от всего этого. Люди сами не должны стоять в стороне от этого процесса. Они должны понимать, что о своих деньгах прежде всего должны заботиться они сами», — подытожил эксперт.