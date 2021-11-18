Спирт слабоумия и слепоты. Врачи рассказали, что грозит казанским студентам после отравления метанолом

В России произошло очередное массовое отравление метиловым спиртом. На этот раз пострадала группа студентов из Казани, которые по ошибке выпили незамерзайку. Обмануться легко — метанол на запах и вкус неотличим от алкоголя, вот только даже малая доза может покалечить или убить человека. Последствия у такого отравления очень серьезные и могут привести к тяжелой инвалидности.

Пять литров яда

Студенты Казани отравились метиловым спиртом на вечеринке в честь дня рождения друга. На праздник молодые люди купили у знакомых спиртное в пятилитровой канистре. Однако при разгрузке припасов по ошибке прихватили бутыль того же объема с незамерзающей автомобильной жидкостью, которая также стояла в багажнике.

Зеленый цвет жидкости не смутил студентов — они думали, что пьют зеленую водку со вкусом ириски.

К утру 16 ноября в больницы Казани попали 13 студентов. Одна девушка попала в московскую больницу, другая — в башкирскую. На момент публикации материала пострадавших 15.

Врачи диагностировали у молодых людей признаки отравления метанолом и оценили состояние пациентов как среднее и тяжелое. Трое пострадавших в реанимации, одна девушка — в коме.

Следователи СК Татарстана нашли и опросили четверых продавцов контрафактного алкоголя. В нем не нашли следов метанола, зато они оказались в бутыли из-под незамерзайки. Сейчас следствие проводит генетические и химические экспертизы, расследование продолжается.

Стеклоомывающая жидкость, с которой студенты спутали контрафактное спиртное, тоже была нелегальной. Несмотря на то, что производство на метаноле намного дешевле, такие стеклоомыватели запрещены приказом Минздрава России именно потому, что были причиной частых отравлений.

С 2020 года в России используют только незамерзайки с изопропиловым спиртом. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт нетоксичен для человека, сообщил Роспотребнадзор.

Метанол трудно отличить

Нарколог Олег Стеценко в разговоре с «360» отметил, что пациенты с отправлением метанолом встречаются чаще, чем хотелось бы. Ситуацию усугубляет то, что метиловый спирт на вкус и запах ничем не отличается от спирта этилового — определить, что именно пьет человек, практически невозможно. А когда наступают симптомы, уже поздно.

«Метиловый спирт очень ядовит. Он нейротоксичен: может вызвать слепоту, поражения головного мозга и сделать человека тяжелым инвалидом. Специфического антидота не существует. Метанол разлагается после того, как разложился этанол, потому пациентам могут давать этиловый спирт в надежде на то, что метанол выведется раньше», — пояснил Стеценко.

Он добавил, что этот метод лечения стал поводом для легенд, будто отравление техническим спиртом нужно лечить водкой. Однако скорость разложения у всех разная, поэтому подобные процедуры можно проводить только под контролем врачей, чтобы не вызвать новое отравление.

Путь к инвалидности

Врач-эксперт Александр Ковтун рассказал «360», что с конца 90-х работал на скорой помощи и нередко помогал пациентам с отравлением метанолом. Случалось, что жаждущим выпить продавали разбавленный метанолом спирт или водку под видом качественного спиртного. Медик подтвердил, что отравление лечили небольшой дозой этанола.

«Но потом все равно в больницу, под капельницу. Промывание желудка, детоксикация путем введения больших объемов физраствора, глюкозы и других детоксикантов. Кому-то везет — отходят, крепкий организм. А кто-то становится инвалидом на всю жизнь и либо теряет зрение, либо приобретает хронические гепатиты, нефриты и затем страдает всю жизнь», — сказал Ковтун.

По его словам, студенты довольно редко становились жертвами подобных отравлений. Как правило, в «метиловую ловушку» попадали небольшие компании из двух-трех взрослых людей, а чаще всего — одинокие любители спиртного.

Слабоумие, отеки и слепота

Нарколог Алексей Казанцев пояснил «360», что отравленные метанолом обычно попадают в токсикореанимацию, так как даже малая доза метанола, лишь 30–50 миллилитров, может привести к летальному исходу, а 5–10 — к атрофии зрительного нерва. При этом врач отметил, что производителей метанола уже не раз просили изменить жидкость.

«Уже давно есть установки по поводу того, что метанол и жидкости, которые его содержат, нужно специфически окрашивать и делать так, чтобы не было соответствующего запаха — чтобы было невозможно спутать с алкоголем. Ведь, помимо слепоты, жертвам отравления грозит и поражение внутренних органов — отек легких, отек головного мозга, судорожные припадки», — уточнил Казанцев.

Он добавил, что у больных может быть энцефалопатия, которая, в свою очередь, может привести к слабоумию или снижению когнитивных способностей. Возраст пострадавших в Казани многое может компенсировать, но риск есть. Самое страшное, что может случиться с отравленными метанолом, — слепота или смерть.

На вкус и цвет изменений нет

В России не единожды пробовали добиться денатурирования метанола. Первый раз законопроект предложила группа депутатов в 2006 году. В 2017-м уже с предложением добавить в метиловый спирт вещества, которые помешают его пить, выступило Росалкогольрегулирование.

Последняя попытка была предпринята Национальным союзом защиты прав потребителей в августе этого года, но, как и предыдущие, потерпела неудачу. Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России заявил, что «добавление в метанол посторонних добавок приведет к потере товарных свойств и невозможности использовать его в большинстве технологических процессов».

С тех пор в России произошло несколько массовых отравлений метанолом. Только за прошлый месяц от этого погибли больше 80 человек. В Оренбургской области из-за некачественного спиртного погибли более 30 человек. Насмерть отравились 18 человек в Екатеринбурге. Всего же в Свердловской области из-за метанола за месяц умерли 35 человек.