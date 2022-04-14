Спецоперация в умах людей

История бабушки, не побоявшейся дать отпор бойцам ВСУ, которые на ее глазах растоптали Знамя Победы, стала современным символом. С его помощью можно перевоспитать молодежь и объяснить подрастающему поколению важность патриотизма. Об этом социальный технолог и автор телеграм-канала Алехин.Telega власти Роман Алехин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Мемное мышление

В последнее время активно обсуждается видео с бабушкой, у которой отняли советский флаг. Ее изображение разошлось по соцсетям и уже стало символом спецоперации. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о символах.

Вообще, символизм очень важен, и сейчас особенно. В последние примерно 10 лет у людей развивается мемное мышление. И то, что сейчас распространяется по интернету, эта бабушка с красным флагом, это по сути и есть мем. Яркая картинка с коротким смыслом.

То есть мем — это не всегда что-то смешное, он может быть, в том числе, и на патриотическую тему. Мем — это инструмент донесения до населения коротким сообщением какого-то смысла так, чтобы запускался так называемый «вирусный посев», чтобы люди сами начали это все активно распространять. И мемы не только что появились, как многие думают.

Давайте вспомним советский плакат? Это же классические мемы, которые разносились людьми, все вешали их в кабинетах, и до сих пор многие из них актуальны. Сейчас нужно создавать что-то вот такого плана — мемы, которые будут укреплять патриотические настроения.

Плакат художника В. Лодягина «Я ждал тебя, воин-освободитель!» Источник: РИА «Новости»

Мемы воспринимать легче. Большие тексты, какие-то длительные передачи на телевидении — это все хорошо, но сегодня аудитория теряется в потоке информации и устает. А мем, как произошло и в случае с бабушкой, — короткое сообщение с серьезным смыслом и с мощным духовным зарядом.

Это тот самый случай, про который говорят, что если бы этой бабушки не было в реальности, то ее нужно было бы создать

Этот мем зашел очень хорошо, и действительно воодушевил. Творческие люди начали писать стихи, кто-то нарисовал тень в виде «Родины-матери». И все это соответствует тому видео, которое мы видели, действительно оно вот такое.

Разница между анархией и свободой

Но важно понимать, что этот посыл, этот мем, он направлен на аудиторию, у которой примерно такие бабушки сейчас, которые помнят войну или были детьми войны. Это люди в возрасте 35 лет и старше.

А вот младшая аудитория 30 лет и моложе — уже диджитализированная. Большинство людей этого возраста даже не расскажут, чем отличался Гитлер от Муссолини, фашизм от нацизма, а некоторые не скажут точные даты начала и окончания войны и не различают Вторую мировую войну и Великую Отечественную. Для них эта бабушка — никто. Это просто бабушка. Для них Знамя Победы значит мало. А День Победы для многих из них — тусовка.

Танк Т-37А. Источник фото: РИА «Новости»

Соответственно, для молодежи нужно создавать символы совсем другие, более технологичные. Им непонятно прошлое, они и направлены в будущее. У них мышление: «Что мы с этого получим? Что мы с этого будем иметь?» Им очень сложно понять, почему у нас спецоперация в либеральной, открытой, свободной якобы Украине. Тут хочешь — гей-парад, хочешь — будь трансгендером, хочешь — возьми и исковеркай догмы православия. Либерализм за гранью.

Как раз и нужно доносить, что есть разница между анархией и настоящей свободой. А Украина настолько освободилась, что решила, что можно каждый день бомбить Донбасс

Сейчас стратеги и должны подумать, как вовлечь молодежь в эту спецоперацию, которая происходит не там, где танки, а в умах людей, на нашу сторону, на русскую сторону.

У нас до сих пор не созданы нормальные стратегии традиционных ценностей. У нас и с культурой большие проблемы, а скорее — бескультурье. И те же самые либеральные ценности, которые за гранью, также скорее поддерживались государством, чем на их пути ставились какие-то преграды. Поэтому очень сложно будет достучаться до молодежи.

Мы понимаем, что спецоперация будет идти длительное время. После того как она закончится, людям придется объяснять: почему мы теперь не развиваемся, а поднимаем Украину и туда идут все деньги.

Бесспорно, это так и будет, что после завершения спецоперации именно Россия будет поднимать Украину. Об этом пока не говорят, боятся, наверное, спугнуть молодых людей, что они напрягутся, воспримут негативно. Для этого тоже нужно создавать свои мемы.