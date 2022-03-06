Спецоперация в Донбассе, день 11-й. Онлайн

Новый день спецоперации России в Донбассе. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

09:02 За прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских военных были ранены 15 мирных жителей, шесть из них находились на освобожденных территориях ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

08:48 Администрация Петровского района Донецка сообщила, что в результате вчерашнего обстрела ВСУ населенного пункта Александровка пострадали две женщины и мужчина.

08:43 Все документы по ядерным разработкам, которые хранились в научных центрах в Киеве и Харькове, могли уничтожить или перевести в национальный университет во Львове, сообщил источник ТАСС. По его словам, крайне опасный проект «ядерная Украина» мог стать реальностью уже в ближайшей перспективе.

07:57 Семь мин 120-миллиметрового калибра прилетели в населенный пункт Веселое в ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

07:30 Минцифры предложило государственным органам «переехать» в Telegram и «ВКонтакте», об этом сообщили в аппарате зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

07:12 Борис Джонсон подготовил план действий по Украине.

Уже на следующей неделе он намерен обсудить инициативу с канадским премьером и своим нидерландским коллегой, а также с главами Чехии, Польши, Венгрии, Словакии.