Спецоперация в Донбассе, 12-й день. Онлайн

Спецоперация России в Донбассе продолжается уже 12-й день. «360» продолжает вести онлайн с основными событиями дня.

11:15 Народная милиция ДНР сообщила о новых жертвах среди мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ за последние сутки. За это время ВСУ обстреляли ДНР 30 раз. Пострадали девять человек.

10:20 Новая Зеландия вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Как лицам, связанным со спецоперацией на Украине, им запретили въезд в страну. Всего в санкционном списке около 100 человек.

09:57 Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования «общих позиций», сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

09:40 Минобороны РФ показало кадры с выдвижением танкового подразделения российской армии в Киевской области во время спецоперации.





09:25 НАТО не будет закрывать воздушное пространство над Украиной, поскольку «отвечает за жизни европейцев». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD. По ее мнению, такое решение развязало бы военный конфликт с Россией.

08:20 Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, заявили в гуманитарном штабе.

Эвакуацию будут контролировать с помощью беспилотников.

08:16 ⚡️Россия с 10.00 объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб.