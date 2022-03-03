Восьмой день спецоперации на Украине. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже восьмой день. Сегодня делегации стран должны провести второй раунд переговоров. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

00:55 Шольц: Германия уже начала закупки газа в обход России, но газ, уголь и нефть продолжает получать у страны.

00:42 Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. Вопрос, по его словам, не стоял в повестке. Шольц также заявил, что у НАТО не было планов по размещению на Украине ракет альянса.

00:40 S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до «CCC-».

23:52 Журналистские ассоциации в Греции: закрытие вещания телеканала Russia Today и агентства Sputnik — огромный удар по свободной прессе. Работу потеряют сотни сотрудников.

23:48 МИД Канады сообщил о задержании чартерного самолета с россиянами на севере страны.

23:30 Власти Украины заблокировали телефонные звонки в Россию.

23:11 Псаки заявила, что Белый дом не рассматривает шаги, которые могут спровоцировать конфликт между США и Россией. Таким образом американская сторона отказала в просьбе о бесполетной зоне, с которой обращался Зеленский.

22:12 Reuters: США объявили о санкциях против пресс-секретаря Путина Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц.

21:55 Великобритания вводит санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

21:21 Подразделения ВС РФ и ЛНР встретились в освобожденном накануне Новоайдаре.

21:11 Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в Белоруссии в начале следующей недели — Подоляк.

20:56Договоренности России и Украины будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время, сообщил депутат Слуцкий.

20:44 Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

20:43Третий раунд переговоров пройдет в ближайшее время.

20:38 Россия и Украина организуют спецканалы связи для взаимодействия при эвакуации мирных граждан.

20:33 Делегации России и Украины договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

20:16Семьям погибших военнослужащих выплатят по 7,4 миллиона плюс ежемесячную компенсацию — Путин.

19:55 Путин присвоил звание Героя России за спецоперацию на Украине Нурмагомеду Гаджимагомедову. Звание уроженец Дагестана получил посмертно.

19:53 Путин назвал героями солдат и офицеров российских войск, участвующих в спецоперации.

19:51 МИД России предупредил, что присланные на Украину европейские наемники станут большой проблемой для ЕС.

19:17 Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что чем успешнее развивается спецоперация России по демилитаризации Украины, тем сильнее истерика НАТО.

18:44 Кадыров опубликовал кадры из захваченной чеченским спецназом крупнейшей военной базы на Украине.

18:15 Песков считает вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций протеста, так как военная служба — привилегия, а не наказание. Законопроект о таком призыве сегодня внесли в Госдуму.

18:07 Житель ДНР Виталий рассказал «360» о жестких обстрелах, которым сейчас подвергается Донбасс. Сегодня погибла женщина.

«Такое ощущение, что перед смертью ребята решили выстрелить весь боекомплект, который у них есть. Это уже, наверное, как предсмертная агония. Потому что последние 3-4 дня очень жесткие обстрелы», — сказал он.

17:50 ❗️ Российско-украинские переговоры начались.

17:48 Канада решила направить на Украину дополнительное смертоносное вооружение: противотанковые гранатометы и ручные гранаты.

17:27 ❗️ Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов: бандеровцев «Азова», «дудаевского батальона шайтанов».

17:01 Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов рассказал, что его бойцы разгромили батальон украинских националистов — при этом свыше 2500 человек сбежали без сопротивления.

А еще спецназ захватил крупнейшую на Украине военную базу с целым арсеналом оружия, боеприпасов и бронетехники.

16:51 Минобороны РФ: все западные наемники на Украине не имеют прав на статус военнопленного.

16:41 Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

16:33 ⚡️⚡️⚡️ Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на Украине. А также об ужесточении ответственности за мародерство, диверсии и госизмену — виновным грозит пожизненное заключение.

16:31 ⚡️ Верховная рада Украины поддержала указ Зеленского о проведении мобилизации.

16:24 Владимир Путин неоднократно высказывался о НАТО: начиная с Мюнхенской конференции до начала спецоперации на Украине. Подробности — в нашем ролике:

16:19 Зеленский не смог адекватно оценить уровень надвигающейся катастрофы. Он оказался в ситуации, когда ему нечего предложить на переговорах с Россией и нужно выполнять все поставленные условия. Об этом «360» рассказал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По его словам, Зеленский рассчитывает на подписание перемирия с Россией, чтобы потребовать от Запада включить Украину в состав Евросоюза по ускоренной процедуре за несколько месяцев. Для этого ему нужно признать Крым частью России и независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Я думаю, что до него дойдет, что торговаться ему нечем, а демилитаризация и денацификация для Украины неизбежна», — заявил Захарченко.

16:07 Украину в качестве убежища сейчас используют более тысячи террористов и экстремистов, в том числе воевавшие в Сирии, сообщил источник РИА «Новости».

Среди них — главарь батальона «Крым», известный как Иса Акаев.

16:00 Путин заявил Макрону, что задачи военной операции России на Украине будут в любом случае выполнены. Также президент РФ призвал Францию подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан.

Также Путин заявил Макрону, что утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности. Это элементы антироссийской дезинформационной кампании.

15:50 Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин допустил, что США нарушают конвенцию по биологическому и токсинному оружию от 1972 года.

«США так и не ратифицировали [конвенцию по биологическому и токсинному оружию] за 50 лет и просто перенесли все свои испытания на территорию третьих стран, и, видимо, у них есть что прятать, раз они так засуетились. Надо нашим быстрее действовать и ловить наших заклятых партнеров за руку», — сказал он.

15:32 ФК «Знамя» из Ногинска сменил эмблему. Таким образом ребята решили поддержать спецоперацию на Украине.

15:11 Наши ребята привезли сегодня гумпомощь.

15:06 По Северо-Крымскому каналу снова пошла днепровская вода. Украина перекрыла воду восемь лет назад, но на днях российские военные убрали дамбу.

15:00 ❗️ Украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с РФ, сообщил советник главы офиса Зеленского.

14:43 Посольство России облили краской в Париже.

14:42 Норвегия направила Украине две тысячи противотанковых гранатометов М72.

14:39 Российские военные устраивают режим тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Бастрыкин поручил оценить действия националистов, препятствующих эвакуации мирных жителей с Украины.

14:11 ❗️ ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 марта до 111,76 рубля, евро — до 124,02 рубля.

14:06 ⚡️ IKEA приостанавливает работу магазинов в России.

Пишут, что пока план — закрыть магазины до 31 мая, а сотрудников перевести на работу на складах и администрирование.

14:05 ❗️ Еще заявления Минобороны:

— ️националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в Мариуполе;

— ️российские военные обеспечили безопасный выход из Киева 180 человек из Миссии ООН;

— ️в Харькове националисты обстреляли группу граждан Китая, пытавшихся перейти на территорию России. Два человека серьезно ранены.

14:03 ⚡️ Минобороны России: в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — назревает.

13:20 США своими действия стремятся не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать и добить» Россию, заявил Лавров.

13:15 Москва не считает «дипломатическим триумфом Запада» восемь лет молчания и торпедирования Минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

13:11 ❗Рогозин: российская космическая программа на фоне санкций будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.

12:51 ❗️Переговоры России и Украины пройдут в Брестской области, делегация Украины уже выезжает из Польши.

12:42 ❗️ Переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15:00, заявил Мединский.

12:33 Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов — о ситуации в Мариуполе: «Если нацбаты не выпускают население из Мариуполя (чисто фашистский такой способ), там начинается гуманитарная катастрофа. И народ все равно будет страдать, потому что начнется еще больший геноцид».

12:22 ⚡️ Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих воевать за Украину.

12:19 ❗️ Заявления Лаврова:

— переговоры представителей РФ и Украины состоятся сегодня;

— решение по ситуации с Украиной будет найдено;

— Россия больше не может позволять, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения;

— уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат — пока сказать трудно;

— нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от США.

12:14 ❗️ Российские военные доставили 20 тонн гуманитарной помощи под Херсон.

12:10 Украинская делегация уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской пуще, заявила Захарова.

«Люди гибнут, а украинская делегация подбирает место покомфортнее для переговоров», — сказала представитель МИД.

11:58 Помимо техники, солдаты ВСУ бросают целые боекомплекты. Такие нашли в селе Старогнатовка (около Волновахи).

Источник фото: t.me/opersvodki

11:35 ⚡️В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ.

11:20 Депутаты Мособлдумы призвали жителей Подмосковья сплотиться вокруг нашей армии и проявить народную солидарность. Обращение подписали все фракции.

«На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Главное сейчас — сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего Президента. Показать всему миру: мы вместе и своих не бросаем!» — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

11:01 ⚡️Евро и доллар на Мосбирже обновили исторические максимумы к рублю. Курс доллара — выше 110 рублей, евро — более 122 рублей.

10:43В Чернигове снарядом поразили нефтебазу. Там в резервуаре — около трех тысяч кубометров горючего. Это должно ослабить ВСУ, которым и так не хватает топлива.

10:42 С началом спецоперации на россиян началась массированная психологическая атака. Люди получают десятки сообщений и звонков с угрозами. Поступают они из-за рубежа, с неизвестных номеров. Подробнее об этом — в нашем видео.

10:33 Отношение наших военнослужащих к украинским солдатам и мирным жителям можно смело называть особенностью всей военной спецоперации, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Несмотря на боевые действия, к городам сразу подвозят гуманитарную помощь.

«Гремят взрывы, тарахтят пулеметные очереди, а мы уже подтягиваем к этим местам гуманитарные колонны с хлебом, водой, медикаментами», — сказал он.

10:28 Минобороны сегодня объявило об освобождении Балаклеи от националистических батальонов. Этот населенный пункт в Харьковской области важен тем, что там много военных складов

10:15 Украинский военный добровольно сложил оружие и сдался Народной милиции ДНР. Он позвонил родным — успокоить, что он жив и без травм.

10:10 ❗️ Высокоточным оружием разрушен резервный технологический радиотелецентр в Киеве, использовавшийся для психологических операций против России, заявили в российском Министерстве обороны.

Всего за время специальной операции поражено 1612 украинских военных объектов, заявили в Минобороны России.

10:08 ❗️ ВС России с начала спецоперации уничтожили свыше 1600 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

09:37 Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что город Волноваха в ближайшее время перейдет под контроль сил Донецкой Народной Республики.

09:10 ВСУ второй раз за три дня обстреляли Зуевскую ТЭС. Повреждено здание котельной, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

09:02 Российские военнослужащие доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:49 ❗️Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговоры пройдут не в Беловежской пуще. Он не стал раскрывать новое место встречи.

08:10 Канада расширила список персональных санкций в отношении России.

07:00 По данным ООН, около миллиона украинцев стали беженцами с начала военной операции России.

06:00 Япония поддержала принятые Генассамблеей ООН резолюции по ситуации с Украиной.