Спецоперация России на Украине, день 17-й. Онлайн

Немногим больше двух недель идет российская спецоперация по демилитаризации Украины. «360» ведет онлайн с основными событиями 17-го дня.

10:12 Силы ДНР при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока, продвижение в глубину составило девять км, заявили в Минобороны России.

09:54 Министр обороны Британии заявил, что армия России находится в 25 км от центра Киева.

09:17 Власти ДНР заявили, что на полное разминирование республики уйдут десятки лет.

09:00 США во время нахождения Крыма в составе Украины вынашивали планы открыть свою биолабораторию в Симферополе. Об этом постпред республики при президенте РФ, крымский вице-премьер Георгий Мурадов рассказал РИА «Новости».