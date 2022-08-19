Спецоперация подорвет доминирование Запада. Прогноз Орбана сбудется после победы России

Завершение специальной операции положит конец мировому доминированию стран Запада. Такой прогноз сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что большая часть мира не поддержала США и их позицию по Украине. Политолог Илья Светов заявил, что Орбан — один из последних европейских политиков, который здраво оценивает ситуацию в мире.

Закат Европы

Евросоюз после завершения специальной операции значительно ослабнет на фоне других стран и регионов. Скажется влияние введенных против России санкций, которые никак ей не навредили, но нанесли существенный ущерб странам Европы. Кроме того, бюджеты истощит вливание большого количества средств на поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому журналу Tichys Einblick.

Политик отметил, что сегодня можно увидеть, что большая часть мира, куда входят страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Китай и Индия, не поддерживают ни США, ни Украину. При этом победить Россию у стран Запада не хватит сил.

«Спецоперация России положит конец западному превосходству», — заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что от спецоперации выиграет Россия, которая, несмотря на сокращение поставок энергоносителей в Европу, увеличила свои доходы в два раза. Также преимущества ждут Китай, который со скидкой получает российские нефть и газ, отказавшись от поставок из арабских стран.

Источник фото: РИА «Новости»

Западные страны больше не выносят на голосование в ООН новые предложения об антироссийских санкциях. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах и самой организации написало агентство Reuters, подтвердив мнение Орбана. Собеседники журналистов отметили, что западные политики опасаются низкой поддержки своих предложений.

В начале марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России остановить специальную операцию. Ее приняли с результатом 141 страна «за», пять — «против» и 35 — «воздержались».

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас количество воздержавшихся выросло бы в несколько раз. Поддержка Запада ослабевает. У других стран есть свои заботы и нет желания принимать какие-либо дальнейшие действия, заявил высокопоставленный дипломат одной из азиатских стран на условиях анонимности.

Интересы Орбана

Современные политики делятся на два типа: одни ставят своей главной целью идеологию, а другие — интересы народа, который ему доверил этот пост. Виктор Орбан относится ко второй категории. Это делает его одним из самых здравых политиков современной Европы. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что премьер-министр Венгрии, отвечая на нападки со стороны украинских руководителей за сотрудничество с Россией, заявлял, что его интересует только его страна.

«Орбан делает все, чтобы Венгрия получала энергоносители, развивала промышленность. Как человек, который здраво оценивает ситуацию в мире, он заключил соглашения с Россией по поставкам энергоносителей», — заявил Светов.

Политолог напомнил, что Орбан не поддержал целый ряд санкций, но вынуждено выполняет правила ЕС и НАТО. Но, в отличие от других европейских политиков, не безумствует.

Мы уже видели премьер-министра Эстонии, который сделала все, чтобы российские туристы не приезжали. Кто остался без денег? Также в ущерб себе действуют большинство европейских государств Юрий Светов политолог и журналист.

Орбан трезво оценивает ситуацию и взвешивает все плюсы и минусы. Он прав, когда заявляет, что санкции против России причинили ущерб Европе. Однако политолог подчеркнул, что не стоит считать Орбана союзником: он просто действует в интересах Венгрии.

Если в ближайшее время появится больше таких политиков, которые начнут заботиться о своих странах, это полностью изменит ситуацию в мире. Если в интересах государства построить нормальные отношения с Россией, то это и надо делать.

Конец однополярного мира

Отвечая на вопрос о прогнозе Орбана по прекращению мирового доминирования, Светов заявил, что сейчас вся ситуация зависит от России и проведения спецоперации.

Политолог напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил, что намерен добиваться переговоров между Москвой и Киевом.

«Если мы пойдем на попятную в этом вопросе, то все вернется, как было. Но если специальную операцию начали, то ее нужно довести до логического результата — капитуляции Украины. Тогда прогноз Орбана сбудется», — подытожил Светов.