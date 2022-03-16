«Спецоперация на Украине закладывает фундамент». России предрекли важную роль в новом мировом порядке

Российская Федерация благодаря специальной военной операции на Украине возвращает себе статус крупного игрока на геополитической арене. Об этом «360» сообщил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко.

Он объяснил, что ситуация на Украине имеет гораздо более долгосрочные политические последствия, чем может казаться на первый взгляд. Это означает, что Россия возвращает себе статус крупного геополитического игрока.

«Спецоперация на Украине закладывает фундамент нового миропорядка. Серьезным образом повлияет на рекрутацию элиты на западе. Придут люди, которые ориентируются на потребности собственных обществ, которые выступают за интеграцию и партнерство с Россией. Россия в грядущем миропорядке займет важную роль», — сказал политолог.

США не учитывали интересы других стран

Ярошенко рассказал, что прежнее мироустройство было связано с тем, что решения по международным делам, международной политике, энергобезопасности и экономике принимали в США и не учитывали интересы других стран и народов.

«Этот игрок в лице США не мог гарантировать безопасность ни в военной сфере, здесь мы видели множество начавшихся конфликтов по инициативе США, где они были непосредственными участниками и в более чем десяток стран принесли разруху и войну, в том числе на Ближнем Востоке», — заявил политолог.

Ярошенко предрек серьезные социальные протесты в США из-за снижения уровня жизни рядовых американцев.

«Такой повод сейчас у них появится из-за неграмотной экономической политики, из-за необоснованных санкций в сторону России. Российская экономика, безусловно, их выдержит и после некоторого стресса укрепится», — сказал эксперт.

Что ждет Россию

Нынешнее состояние российской экономики далеко от понятия «разрушена». Это мнение в эфире «360» высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он объяснил, что разрушенной является та экономика, в которой люди не могут приобрести товары и голодают.

«В этом понимании разрушения экономики России нет и не предвидится. У нас есть проблемы с опустением полок магазинов из-за ажиотажного спроса на товары. С продовольствием нет проблем в перспективе, а что касается непродовольственных товаров, то здесь есть проблема с ажиотажным спросом», — рассказал Зубец.

По его словам, российские власти сейчас прикладывают все силы на налаживание поставок непродовольственных товаров. Покупать их будут и в Индии, и в Китае, и во Вьетнаме, и во многих других странах. Поэтому сегодня заявления западных политиков о «разрушенной» российской экономике можно назвать «довольно глупыми».