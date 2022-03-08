Спецоперация на Украине продолжается. Онлайн

Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

07:42 В ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли шесть населенных пунктов в республике.

07:27 Владимир Путин посвятил поздравление с 8 Марта в том числе спецоперации на Украине. Он успокоил российских женщин, подчеркнув, что срочников и резервистов запаса не будут призывать участвовать в демилитаризации соседней страны.

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса Владимир Путин.

07:04 Также решение уйти из России приняла американская косметическая корпорация Estee Lauder — к ней относятся марки Clinique, MAC, Bobbi Brown, Tom Ford, Tommy Hilfiger, DKNY, La Mer, Darphin и Jo Malone.

06:58 Сеть строительных гипермаркетов OBI решила приостановить работу в России.