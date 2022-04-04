Спецоперация на Украине, день 40-й. Онлайн

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации Украины. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

10:06 Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил боевые награды военнослужащим, проявившим мужества и героизм в ходе проведения специальной операции на Украине. Военнослужащие получили медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

09:30 Мария Захарова назвала целью «преступления „киевского режима“» в Буче срыв мирных переговоров и эскалацию насилия.

Она подчеркнула, что заявления Запада были сделаны буквально в первые минуты после публикации видеоматериалов о ситуации в Буче. По ее словам, скорость, с которой эти заявления были распространены, не оставляют сомнений в том, кто заказал эту историю.

08:00 Дагестан отправил более 73 тонн гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР — пресс-служба главы республики Сергея Меликова.