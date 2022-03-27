Спецоперация на Украине, день 32-й. Онлайн

Россия продолжает операцию по денацификации Украины, сегодня день 32-й. «360» продолжает вести трансляцию.

12:44 Войска ДНР при огневой поддержке ВС РФ установили контроль над 133 населенными пунктами. Продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку. Завершена зачистка Верхнеторецкого.

12:41 Советник президента Турции Ибрагим Калын указал на необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, подчеркнул Калын.

12:04 У США нет стратегии, направленной на смену власти в России — госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен.

11:00 Бывший президент США Дональд Трамп указал на вину нынешней американской власти в ситуации вокруг Украины. По мнению Трампа, события не развивались бы таким образом, если бы США возглавлял он, а не «сонный» Байден.

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», — заметил Трамп.

10:20 Украинские войска обстреляли Иловайск в ДНР, погиб мирный житель — штаб теробороны республики.

10:00 Утренняя сводка от Минобороны:

❗️26 марта высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины и под Киевом

❗️Высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали комплексы «Тор» и С-125

❗️ВС РФ уничтожили склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом;

❗️ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта.