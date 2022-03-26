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    26 марта 2022, 10:27

    Спецоперация на Украине, день 31-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Чуть больше месяца идет российская спецоперация по демилитаризации Украины. «360» продолжает вести онлайн с главными событиями.

    10:20 Новая сводка от Минобороны:

    ❗️ Ракетами «Калибр» 25 марта уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины.

    ❗️ Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины.

    ❗️ Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета (два Су-25 и один Су-24), а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка.

    09:46 ⚡️ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса.

    09:33 СМИ Германии, ссылаясь на источники, пишут, что ФРГ поставила 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела», 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов. В Минобороны страны эти публикации комментировать отказались.

    09:14 YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса.

    Причиной, по всей видимости, стала публикация видео разговоров с британскими министрами, в которых пранкеры общались, представляясь премьером Украины.

    06:01 Болгарский генерал Димитар Шивиков допустил скорую капитуляцию Зеленского.

    Он также выразил уверенность, что «в конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», и рекомендовал Болгарии не поставлять оружие Украине.