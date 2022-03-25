Спецоперация на Украине, день 30-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается 29-й день. «360» следит за главными новостями по этой теме в режиме онлайн.

08:00❗ Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей — денацификации и демилитаризации страны.

07:00 Председатель СК РФ Александр Бастрыкин высказал мнение, что российская спецоперация на Украине позволила предотвратить большие жертвы среди населения Донбасса.

06:00 В ЕС решили создать фонд солидарности с Украиной.