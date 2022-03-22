Спецоперация на Украине. День 27-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается 27-й день. «360» следит за главными новостями по этой теме в режиме онлайн.

08:00 Украинские военные открыли огонь по трем населенным пунктам ЛНР. Об этом сообщили представители республики в СЦКК.

07:00 Российские военные доставили лекарства в Харьковскую область.

06:00 Посольство России в США назвало публикации западных СМИ о том, что в Мариуполе якобы создаются «фильтрационные лагеря», непрофессионализмом и ложью, которые переходят все границы.