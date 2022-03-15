15 марта 2022, 08:21
Спецоперация на Украине, день 20-й. Онлайн
Спецоперация России на Украине продолжается уже 20-й день. «360» следит за главными событиями в онлайн-режиме.
08:22 Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, заявил мэр города.
08:00 С начала спецоперации на Украине на сторону ДНР перешли 170 украинских военных, сообщили в народной милиции республики.
07:15 Украинские военные по состоянию на 07:00 вторника 11 раз обстреляли пять населенных пунктов ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
06:00 Япония ввела санкции в отношении 17 россиян, в том числе против лидера КПРФ Геннадия Зюганова.