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    15 марта 2022, 08:21

    Спецоперация на Украине, день 20-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине продолжается уже 20-й день. «360» следит за главными событиями в онлайн-режиме.

    08:22 Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, заявил мэр города.

    08:00 С начала спецоперации на Украине на сторону ДНР перешли 170 украинских военных, сообщили в народной милиции республики.

    07:15 Украинские военные по состоянию на 07:00 вторника 11 раз обстреляли пять населенных пунктов ЛНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

    06:00 Япония ввела санкции в отношении 17 россиян, в том числе против лидера КПРФ Геннадия Зюганова.