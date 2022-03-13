Спецоперация на Украине, день 18-й. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

09:25 Россия и Украина постепенно начали находить компромисс, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. На столе переговоров лежат предложения «по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию».

09:23 Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреливали территории ДНР, применили 252 единицы боеприпасов. Шесть местных жителей получили ранения, среди них ребенок —представительство ДНР в СЦКК.