Спецоперация на Украине, день 16-й. Онлайн

Россия продолжает спецоперацию на Украине. «360» следит за событиями в онлайн-режиме.

09:32 Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об отмене украинского закона о декоммунизации топографических названий на освобожденных территориях республики.

09:31 ВСУ выпустили по Горловке 40 ракет из БМ-21 «Град», обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

09:18 ❗️ Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, из строя выведены военные аэродромы в Ивано-Франковске и в Луцке, об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:54 ⚡Войска ДНР освободили Волноваху, сообщили в Минобороны России.

08:39 Военные Украины обстреляли Горловку и другие населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

08:00 Украинские военные четыре раза стреляли по территории Луганской народной республики, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

07:00 В ЮНИСЕФ заявили, что с 24 февраля Украину покинул один миллион детей.

06:00 Евросоюз сообщил о готовности усилить санкции против России