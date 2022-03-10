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    10 марта 2022, 08:23

    Спецоперация на Украине, день 15-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Россия продолжает спецоперацию на Украине. «360» следит за событиями в режиме онлайн.

    08:57 Секретарь генсовета «Единой России» Турчак посетил Станицу Луганская и пообещал местным жителям, что возврата к прошлой жизни не будет.

    08:06 Украинские военные, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпустили шесть мин по Донецку.

    07:30 ВСУ обстреляли Горловку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

    07:00 ВСУ открыли огонь по шести населенным пунктам ЛНР, сообщили власти республики.

    06:20 Посол России в США Анатолий Антонов призвал американцев свернуть работы в сфере военной биологии на постсоветском пространстве, в том числе и на Украине.