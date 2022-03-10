10 марта 2022, 08:23
Спецоперация на Украине, день 15-й. Онлайн
Россия продолжает спецоперацию на Украине. «360» следит за событиями в режиме онлайн.
08:57 Секретарь генсовета «Единой России» Турчак посетил Станицу Луганская и пообещал местным жителям, что возврата к прошлой жизни не будет.
08:06 Украинские военные, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпустили шесть мин по Донецку.
07:30 ВСУ обстреляли Горловку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
07:00 ВСУ открыли огонь по шести населенным пунктам ЛНР, сообщили власти республики.
06:20 Посол России в США Анатолий Антонов призвал американцев свернуть работы в сфере военной биологии на постсоветском пространстве, в том числе и на Украине.