Спецоперация на Украине, день 15-й. Онлайн

Россия продолжает спецоперацию на Украине. «360» следит за событиями в режиме онлайн.

08:57 Секретарь генсовета «Единой России» Турчак посетил Станицу Луганская и пообещал местным жителям, что возврата к прошлой жизни не будет.

08:06 Украинские военные, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпустили шесть мин по Донецку.

07:30 ВСУ обстреляли Горловку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

07:00 ВСУ открыли огонь по шести населенным пунктам ЛНР, сообщили власти республики.

06:20 Посол России в США Анатолий Антонов призвал американцев свернуть работы в сфере военной биологии на постсоветском пространстве, в том числе и на Украине.