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    09 марта 2022, 09:22

    Спецоперация на Украине, 14-й день. Онлайн

    Александр Иванов

    Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.

    09:35 Минобороны России рассказало об еще одном подвиге российских военных в ходе спецоперации. Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян совершил стремительный марш-бросок для взятия под контроль моста через реку в Херсонской области. По этому мосту неонацисты планировали перебросить подкрепление. После захвата подполковник организовал устойчивую оборону моста, которая продолжалась трое суток. Его удалось удержать.

    09:30 Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что горожан будут эвакуировать автобусами с 10:00 до 15:00.

    09:22 Народная милиция ДНР освободила уже 66 населенных пунктов, сказал Басурин.

    Он добавил, что примерно 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки.

    09:13 ❗️ Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

    ▪ ️Проводимая Россией специальная операция упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР в марте.

    ▪️ ВС России нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтвердили наступление на Донбасс в марте 2022 года.

    ▪️ В секретном приказе нацгвардии Украины внимание уделено обеспечению высокой мотивации боевиков.

    ▪️ Пока нет информации, насколько сильно США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинскими военными.

    ▪️ Украинские националисты должны были закончить боевое слаживание до 28 февраля и принять участие в штурме Донбасса в начале марта.

    08:45 Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала состояние президента Украины Владимира Зеленского неадекватным.

    08:30 ❗️ Переговоры глав министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги Дмитрия Кулебы запланированы в Турции, заявили в МИД РФ.

    07:00 Посольство России в США потребовало прекратить гонения на россиян.

    06:00 Минобороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольные поездки на территорию Украины.