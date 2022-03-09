Спецоперация на Украине, 14-й день. Онлайн
Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. «360» ведет онлайн с главными событиями дня.
09:35 Минобороны России рассказало об еще одном подвиге российских военных в ходе спецоперации. Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян совершил стремительный марш-бросок для взятия под контроль моста через реку в Херсонской области. По этому мосту неонацисты планировали перебросить подкрепление. После захвата подполковник организовал устойчивую оборону моста, которая продолжалась трое суток. Его удалось удержать.
09:30 Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что горожан будут эвакуировать автобусами с 10:00 до 15:00.
09:22 Народная милиция ДНР освободила уже 66 населенных пунктов, сказал Басурин.
Он добавил, что примерно 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки.
09:13 ❗️ Главное из нового брифинга Минобороны РФ:
▪ ️Проводимая Россией специальная операция упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР в марте.
▪️ ВС России нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, которые подтвердили наступление на Донбасс в марте 2022 года.
▪️ В секретном приказе нацгвардии Украины внимание уделено обеспечению высокой мотивации боевиков.
▪️ Пока нет информации, насколько сильно США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинскими военными.
▪️ Украинские националисты должны были закончить боевое слаживание до 28 февраля и принять участие в штурме Донбасса в начале марта.
08:45 Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала состояние президента Украины Владимира Зеленского неадекватным.
08:30 ❗️ Переговоры глав министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги Дмитрия Кулебы запланированы в Турции, заявили в МИД РФ.
07:00 Посольство России в США потребовало прекратить гонения на россиян.
06:00 Минобороны Великобритании запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольные поездки на территорию Украины.