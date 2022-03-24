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    24 марта 2022, 08:20

    Спецоперация, день 29-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается 29-й день. «360» следит за главными новостями по этой теме в режиме онлайн.

    Спецоперация, день 29-й. Онлайн

    08:16 Росавиация до 1 апреля продлила запрет на полеты в аэропортах на юге и в центральной части России.

    08:00 ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

    07:25 Украинские военные выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.

    07:15 ❗️ Новые взрывы произошли ночью в селе Журавлевка под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    06:00❗️ Обвиняя Россию в «военных преступлениях» на Украине, Штаты стремятся демонизировать ее в чужих глазах и разжечь русофобию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.