Спецоперация, день 29-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается 29-й день. «360» следит за главными новостями по этой теме в режиме онлайн.

08:16 Росавиация до 1 апреля продлила запрет на полеты в аэропортах на юге и в центральной части России.

08:00 ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

07:25 Украинские военные выпустили четыре снаряда по Донецкому в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.

07:15 ❗️ Новые взрывы произошли ночью в селе Журавлевка под Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

06:00❗️ Обвиняя Россию в «военных преступлениях» на Украине, Штаты стремятся демонизировать ее в чужих глазах и разжечь русофобию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.