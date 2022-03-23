Спецоперация, день 28-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается 28-й день. «360» следит за главными новостями по этой теме в режиме онлайн.

09:07 За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 562 человека, в том числе 110 детей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

08:45 ВФУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. В Брянке повреждены три дома, восемь построек, газопровод. Также пострадал и Первомайск.

08:00 ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР.

07:12 МЧС России привезло в городок жизнеобеспечения в ДНР почти 18 тонн гуманитарного груза.

06:15 Украинские военнослужащие пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде. Об этом сообщил командир батальона сил ДНР, майор Олег Кокарев.