Спецоперация, день 26-й. Онлайн

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается уже 26-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

09:29 ❗️Двое мирных жителей погибли в результате обстрела в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

09:19 ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

08:00 В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР идут уличные бои между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.

07:00 Утечка аммиака произошла на заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины.

06:10 Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.