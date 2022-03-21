21 марта 2022, 08:14
Спецоперация, день 26-й. Онлайн
Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается уже 26-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.
09:29 ❗️Двое мирных жителей погибли в результате обстрела в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
09:19 ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
08:00 В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР идут уличные бои между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.
07:00 Утечка аммиака произошла на заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины.
06:10 Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.