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    21 марта 2022, 08:14

    Спецоперация, день 26-й. Онлайн

    Александр Иванов

    Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается уже 26-й день. «360» следит за главными событиями в режиме онлайн.

    Спецоперация, день 26-й. Онлайн

    09:29 ❗️Двое мирных жителей погибли в результате обстрела в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

    09:19 ВСУ выпустили 15 ракет из «Града» по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    08:00 В городе Рубежное в Северодонецком районе ЛНР идут уличные бои между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили местные жители.

    07:00 Утечка аммиака произошла на заводе «СумыХимПром» в Сумской области Украины.

    06:10 Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.