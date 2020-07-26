Спасти жизнь просто. Почему важно развитие донорства костного мозга в России и при чем тут Тиньков?

Бизнесмен Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга и объявил о создании фонда, направленного на развитие института донорства в России. В нашей стране с этим действительно есть сложности.

Весной у Тинькова диагностировали лейкемию, причем в острой форме. На днях он перенес операцию по пересадке костного мозга, и теперь собирается основать фонд, направленный на развитие института донорства в России. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Instagram, сняв на видео процесс трансплантации и добавив, что в России всего 130 тысяч доноров костного мозга, тогда как в Германии — восемь миллионов, и эту ситуацию необходимо исправлять.

Если быть совсем точным, в России (по данным «Российской газеты») зарегистрировано чуть более 110 тысяч доноров костного мозга. Германия же входит в общеевропейский регистр, который действительно насчитывает примерно восемь миллионов доноров. Но суть от этого не меняется: в России ситуация с донорством костного мозга на самом деле плачевная, учитывая, что ежегодно клетки костного мозга требуются примерно пяти тысячам россиян.

И еще одна удручающая цифра в статистике: несмотря на кажущуюся простоту операции, в России есть считанные десятки больниц (в 11 городах), где могут делать трансплантацию костного мозга — в других местах попросту нет врачей соответствующей квалификации, а также оборудования. А ведь для многих онкобольных пересадка костного мозга — единственный способ выжить...

Что такое пересадка костного мозга, кому она необходима

Клетки костного мозга находятся внутри больших костей и, помимо всего прочего, отвечают за формирование и обновление крови в организме. Поэтому последствия поражения этих клеток очень опасны. При лейкемии, например, клетки костного мозга мутируют и формируют злокачественную опухоль, вместо того, чтобы вырабатывать лейкоциты. При иных заболеваниях — апластической анемии или некоторых иммунодефицитных болезнях — могут страдать кровяные тельца (эритроциты). Либо организм начинает производить их в недостаточном количестве, либо в избыточном и с дефектами. Постепенно они вытесняют здоровые клетки из организма, приводя к онкологии.

В этом случае единственным способом лечения остается пересадка костного мозга, при которой поврежденные клетки костного мозга уничтожаются, а на их место помещаются здоровые клетки. Это делается путем обычного переливания крови. Правда, перед операцией донор должен принять препараты, которые выгоняют стволовые клетки из костей в кровь — но потом примерно за три недели костный мозг полностью восстановится.

И еще одно важное условие: стволовые клетки донора должны совпадать по генетическому признаку с клетками больного. Именно с этим возникают сложности: вероятность совпадения или хотя бы схожести кроветворной ткани даже у близких родственников составляет не более 25%. Если больному повезло иметь близнеца, то все гораздо легче: у них генотип в большинстве случаев одинаковый.

Но для остальных людей шанс найти человека со схожей по генотипу кроветворной тканью — 1 на 10 тысяч. Естественно, сначала ищут в отечественных регистрах, и только потом — в международных. Естественно, доставить донора из другой страны будет гораздо сложнее и дороже. Поэтому так важно, что в российском регистре было как можно больше образцов — по меньшей мере 500 тысяч, как говорят онкогематологи. Чтобы туда попасть, нужно просто сдать кровь с условием проведения дополнительного анализа на генотип.

Еще есть вариант провести аутологическую трансплантацию — когда на место пораженных клеток пересаживаются здоровые периферические клетки самого пациента. Но это возможно только на ранней стадии, когда злокачественное образование еще не распространилось на все костные структуры.