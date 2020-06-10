Спасти урожай от жары +40. Советы дачникам

Ночной полив и мульчирование

Во время жаркой погоды уход за огородом нужно начинать с позднего вечера и продолжать всю ночь. Прежде всего нужно поливать растения. Днем это делать нельзя, потому что вода начнет испаряться и обожжет листья. Об этом «360» рассказала телеведущая и автор книг по садоводству Октябрина Ганичкина.

«Поливать можно только ночью. Начинать можно часов с восьми вечера. До этого момента еще достаточно опасно — солнце еще сильно печет», — рассказала она и пояснила, что воду нужно разливать на все грядки. Днем это делать бесполезно: пролив 20 литров воды в землю, через 20 минут она уже вся испарится.

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После того, как все растения полили нужно провести мульчирование почвы. Это покрытие земли специальными измельченными материалами. Дачники называют их мульчей. В основном это сухая трава, сено, солома, опилки хвоя. Такое покрытие позволяет сохранить влагу в корнях растений и не даст ей испариться.

Нежные растения: огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны нужно окружить дугами, как у теплиц и накрыть специальным тонким укрывным материалом.

«Нужно, чтобы они могли дышать, но при этом не получали горячих лучей. Не жара губит растения, а пронзительные солнечные лучи. Если они рассеиваются при укрывании сеткой или другим материалом, то ожогов растения не получают», — пояснила Октябрина Ганичкина.

Она отметила, что на участках, которые последние дни сильно поливал дождь, достаточно провести только мульчирование и накрыть растения сеткой или другим легким материалом. Воды в земле уже достаточно и нужно ее сохранить, чтобы корневая система работала. Укрытия не позволят лучам погубить листья.

«У меня весь сад был затоплен водой так, что ходить нельзя. Грядки даже смыло. Поэтому я в ближайшую неделю не боюсь никакой жары. Даже если будет плюс 40 градусов, я только накрою, а воды в земле навалом», — пояснила главная дачница России.

Открытые теплицы и укрытые газоны

Окна и форточки во всех теплицах на время жаркой погоды нужно открывать. И самое главное смотреть за помидорами. Они уже начали цвести, а при температуре выше +30 градусов пыльца становится стерильной.

«Если первая кисть уже завязывается, то это все, она не даст плод и отпадет. Плодов от первой кисти в такой жаре не будет. В теплицах крону помидоров можно опрыскивать известковым молоком», — пояснила способ спасения урожая Октябрина Ганичкина.

Источник фото: РИА «Новости»

Эту суспензию можно купить или сделать самому при смешивании гашеной извести с водой. Главное ее процедить, чтобы избавиться от взвеси.

Главная дачница России отметила, что ее жара не страшит. Она уже приготовила весь необходимый материал для укрытия. Специальным материал она положит даже на газон, чтобы он не выгорел от солнечных лучей. Это нужно делать, если его перед жаркой погодой скосили.

Спасение садов

У многих на участках растут хвойные и декоративные деревья. Для них жаркая погода достаточно опасна. Для того, чтобы иголки солнца не осыпались их опрыскивают специальным препаратом. Он так и называется средство для защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов.

Источник фото: РИА «Новости»

«Он покрывает все таким тонким слоем и солнечные лучи не проникают. Я прыснула все туи, чтобы они не сгорели, еще весной», — поделилась Октябрина Ганичкина. А вот любителей яблок из собственного сада специалист расстроила. В этом году большого урожая ждать не стоит,

«Некоторые яблони даже не цвели, слабые листочки были, цветочки не завязались, потому что урожай был огромный в прошлом году. Не знали, куда яблоки деть. А в этом году из-за того, что сухая почва и в прошлом году было много плодов деревья цветут плохо», — пояснила дачница.

Сохранить свое здоровье

Если вечером провести работы по спасению растений огородники не успели, то можно выйти утром. Но лучше это делать до 10:00. Потом начнется пекло, в которое работать нельзя.

«Главное, чтобы огородники сохранили свое здоровье и не начинали работать с полудня до 18:00. Особенно те, у кого гипертония. Все может закончится инфарктом или инсультом», — отметила Октябрина Ганичкина.

Если уж так хочется поработать в жару, то для этого нужно надевать белую шляпу с широкими полями и белый халат. Темная одежда притягивает больше солнечного света. Но лучше всего выходить на дачные работы вечером, после того, как зной окончательно спадет.