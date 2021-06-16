Привить молодых, чтобы спасти стариков. Британия захотела вакцинировать 1,5 млн сотрудников домов престарелых

На этой неделе в Британии планируют объявить новую антикоронавирусную меру. Правительство хочет обязать всех сотрудников домов престарелых к вакцинации. Данная мера затронет 1,5 миллиона человек по всей стране. Людям дадут 16 недель на прививку, в случае отказа они потеряют работу.

По сообщениям Daily Mail, решение по обязательной вакцинации еще не принято. Министры проводят консультации по этому поводу, однако пока все склоняются к тому, чтобы одобрить эту меру. Предполагается, что это решение поможет защитить наиболее уязвимые слои общества.

Министры обеспокоены низким уровнем вакцинации среди медицинских работников, в том числе сотрудников домов престарелых. Несмотря на то, что медработники входят в число наиболее приоритетных групп для получения прививки, последние данные показывают, что только две трети из них получили обе дозы вакцины.

Отмечается, что десятки тысяч постояльцев домов престарелых умерли во время пандемии из-за коронавируса, занесенного персоналом.

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Впервые о намерении правительства внедрить обязательную вакцинацию для сотрудников Daily Mail писала еще в марте. Тогда министров предупредили, что этот шаг может иметь неприятные последствия. Некоторые сотрудники скорее уйдут с работы, чем согласятся на прививки местными вакцинами.

Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок считает, что аргументы в пользу защиты пациентов от потенциально заразного персонала перевешивают аргументы, позволяющие медицинским работникам решать, вакцинироваться им или нет.

Ожидается, что на этой неделе правительство подтвердит внедрение обязательной вакцинации для большей части работников социальной сферы. Эта мера коснется 1,6 миллиона человек, и у них будет 16 недель на то, чтобы пройти вакцинацию.

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В Минздраве сообщили, что решение по поводу введения обязательной вакцинации будет опубликовано в скором времени. Там также отметили, что вакцины — это способ выбраться из пандемии, они уже спасли тысячи жизней.

Последние данные показывают, что по состоянию на 6 июня 89% сотрудников NHS получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 82% — обе. Около 83,7% сотрудников домов престарелых сделали первую прививку, а 68,7% — вторую.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров стран G7 провакцинировать мир до конца 2022 года. А британские ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca: слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения.