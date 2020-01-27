    27 января 2020, 02:00

    Спасти себя и ближнего. Как помочь при приступе астмы, которой страдал Всеволод Чаплин

    Александра Каширина, Татьяна Майорова

    Всеволод Чаплин скончался 26 января у храма Феодора Студита у Никитских ворот. Причину смерти еще не определили. Однако известно, что священник страдал от астмы и всегда носил с собой лекарство. В момент смерти у Чаплина при себе не было никаких средств быстрой помощи, а врачи не успели помочь. Можно ли предугадать приступ астмы, и как помочь человеку его пережить — в материале «360».
    Спасти себя и ближнего. Как помочь при приступе астмы, которой страдал Всеволод Чаплин

    Астма — это заболевание, вызывающее воспаление дыхательных путей. Больные астмой страдают, как правило, от одышки, стеснения в груди и кашля. При этом время от времени эти симптомы усугубляются, что обычно называют «приступом».

    Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал о том, как людям с астмой надо заботиться о своем здоровье и предотвращать приступы астмы, а также дал советы тем, кто может столкнуться с приступом у другого человека.

    По его словам, людям с астмой надо строго следовать указаниям врача — это не убережет от приступов, но значительно снизит их частоту.

    Как правило, у пациента есть так называемые «триггеры», которые могут провоцировать приступ астмы, например, у людей может быть аллергия на кошек, собак, на цветение каких-либо растений, и в своей повседневной они должны избегать этих триггеров, так как они провоцируют приступы

    Вячеслав Овечкинврач-пульмонолог

    Он также отметил, что больному всегда необходимо иметь под рукой скорую помощь — это препараты вентолин или беродуал, которые купируют приступы. Как правило, они продаются в виде ингалятора.

    «Астма по своей сути не смертельное заболевание, если ее не запускать», — пояснил врач, добавив, что случаи смерти от астмы крайне редки.

    Он также указал, что развитие промышленности и медицины позволило недавно наряду с ингаляторами, разработать новые классы препаратов, которые помогают лечить даже тяжелую бронхиальную астму.

    «Если человек соблюдает лечение, которое ему предписано врачом, то, как правило, у него нет приступов удушья, либо они очень редкие и достаточно легко протекают, потому что легкие приступы могут даже без препаратов проходить», — подчеркнул Овечкин.

    Спасти себя и ближнего. Как помочь при приступе астмы, которой страдал Всеволод Чаплин | Изображение 1
    Источник фото: Pixabay

    Он также рассказал, как можно распознать приступ астмы — человек совсем не будет дышать, либо на начальной стадии при его дыхании будет явно слышен свист. В этом случае, по словам врача, следует немедленно попытаться освободить грудную клетку, максимально увеличить «экскурсию», чтобы ничего не ограничивало и не сдерживало дыхание.

    Далее у больного следует попытаться найти балончик и применить его, либо попробовать искусственную вентиляцию легких, если у больного совсем нет дыхания,

    «Такие приступы на улице бывают очень редко», — пояснил Овечкин. Как он указал, для этого должно произойти сочетание многих факторов, среди которых — постоянное игнорирование больным своей болезни. Врач отметил, что в его практике никто на улице от астмы не умирал.

    При этом он допустил, что при явном контакте с триггером аллергии человек может умереть, если у него нет ингалятора под рукой.