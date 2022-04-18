Спасти от «памятникопада»

На Украине начался новый виток сноса советских памятников. От рук вандалов страдают не только монументы героям СССР, но и памятники Александру Пушкину. Своими с «360» мыслями о проблеме поделился политолог, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Далее приводим его прямую речь.

Я давно изучаю этот вопрос и сразу могу ответить, что конца и края той проблеме нет. С нарастанием противоречий между нашей страной и странами Запада, включая прежде всего страны Восточной Европы этот «памятникопад», как его СМИ называют, будет продолжаться.

Здесь можно много говорить о неонацисткой идеологии, которую навязывают западные кураторы странам Восточной Европы и Украине. Но мне кажется, что наиболее конструктивно обсуждать как и чем наше государство, может этому противостоять. Потому что они будут сносить и дальше — во Львове кроме памятнику Георгию Жукову сорвали орден Отечественной войны, топтали его ногами. Что мы можем сделать?

Я считаю, что надо развернуть что-то вроде широкой общественной дискуссии у нас в стране: как мы можем спасать наши памятники. Начался последний этап, он уже давно продолжается, думаю все помнят историю с «Бронзовым солдатом» в Эстонии. Но новый виток этого «памятникопада» начал Канцлер Шольц, который, не утруждая себя приличиями, заявил в начале спецоперации, что Германия снимает с себя ответственность по денацификации.

После этого мы видим, что даже в Германии, стране, которая наверное на втором место после СССР пострадала от нацизма, начинают поганить и заниматься вандализмом в отношении святых советских памятников в Трептов-парке. Это делается при живых свидетелях. Нам как-то нужно придумать методы, как влиять на это и спасать наше наследие.

У российского военно-исторического общества есть специальный сайт, называется «Местопамяти. история.рф». Там отмечено много памятников не только на территории нашей страны, но и на территории стран Восточной Европы. Каждый может зайти на сайт и посмотреть, регистр этих памятников есть. Проблема в том, что их число начинает уменьшатся с каждым годом все больше и больше. А как решать? Выкупать памятники у нацистов, как многие мои коллеги считают, это не очень правильно, но по-другому без денег нам нашу память не спасти. Здесь должны быть консолидированные усилия и дипломатов, и крупных политиков нашего государства и бизнеса в том числе.

То есть должен быть широкий фронт, иначе мы просто потеряем многие памятники, среди них есть уникальные архитектурные группы воинских мемориалов. Это очень болезненный будет процесс для всех, поэтому нам надо работать вместе и как-то придумать. Раз не работает мягкая сила, то надо решать как-то по другому.

Разрушать памятники в ответ — это безумие. Мы не воюем с памятниками, не воюем с нашим прошлым. И позиция нашей организации, нашего председателя Владимира Мединского, он не раз высказывался, — мы с мертвыми не воюем. Мы не воюем с прошлым, мы всегда будем защищать культурное наследие, которое нам может быть чем-то не нравится.

Лекала памятников остались, но реплика памятника это все-таки реплика. Нам важно касаться руками того, что представляет собой культурное наследие.