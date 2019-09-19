Спасти от образования и сигарет. Староверы «потеряли» ребенка ради безшкольной жизни

Семья староверов, которая проживает в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области, побоялись отдавать дочь в школу. Чтобы оградить ее от светского образования, они спрятали девочку и заявили о ее пропаже.

Представитель прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева рассказала РИА «Новости» о том, что родители семилетней девочки принадлежат к одному из религиозных течений. К какому именно, неизвестно, но в селе их окрестили старообрядцами. Семья переехала в Липецкую область в ноябре прошлого года.

«Родители…достаточно строгих взглядов, люди образованные, с нормальным достатком», — дала характеристику Ткачева.

Число русских, вернувшихся в РФ после 90-х, приблизилось к миллиону Подробнее

По ее словам, мама перед Днем знаний посетила школьное собрание и сделала определенные выводы: школа не нравится из-за светского образования, которое может оказать влияние на ее дочь. Женщина позвонила своему супругу, временно работающему в Москве. Родители решили сообщить всем, что девочка исчезла.

1 сентября девочка в школе не появилась. Педагоги пришли в ее дом, чтобы выяснить, почему ребенок пропустил свой первый в жизни звонок. Мать заявила, что дочь пропала. Представитель прокуратуры пояснила, что масштабные поиски с привлечением сотрудников полиции были начаты незамедлительно. К ним подключились волонтеры, а также кинологи с собаками. По признакам убийства малолетнего возбудили уголовное дело.

Участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» в селе Красный Чикой Забайкальского края. Источник фото: / РИА «Новости»

Односельчане изначально были убеждены: девочка никуда не пропадала. Ее родители просто скрывают ребенка. Да и мать ведет себя слишком спокойно для женщины, чье чадо пропало. Менее чем через сутки отец девочки поставил правоохранительные органы в известность: «дочь жива-здорова».

Татьяна Ткачева добавила, что состояние девочки оценили и медики. Они констатировали: девочка действительно полностью здорова. В Липецкой области не стали инициировать процесс изъятия ребенка из семьи, так как малышка сильно привязана к своим родителям. За ложное сообщение в полицию семью тоже наказывать не стали. Семью поставили на учет. Ситуация находится под контролем региональной прокуратуры, а также органов опеки и полиции.

«Орган опеки и попечительства обратился в суд с заявлением о признании факта рождения девочки, поскольку в ходе проверки было установлено, что у ребенка нет документов. Мама рожала ее дома, в деревне в Тверской области, к врачам они не обращались», — рассказала представитель прокуратуры.

Жители семейского села старообрядцев Тарбагатай в Бурятии. Источник фото: / РИА «Новости»

За проживание без регистрации оштрафовали мать девочки. Прокурором внесено представление руководству районного отдела образования и территориального отдела полиции. Выяснилось, что там и не знали, что в их районе много месяцев живет семья, где воспитывается ребенок без документов.

В первый класс девочка все-таки пошла. Все соответствующие инстанции приложили максимум усилий и, наконец, убедили родителей в важности образования.

«Единственное, что разрешили родителям отдать ребенка в школу не по месту жительства, а в соседнем населенном пункте», — добавила Татьяна Ткачева.

Диалектолог Нина Архипова убеждена: староверы не против образования детей. В интервью одному из региональных изданий Амурской области на тему культуры подобных общин она уточнила, что староверы хорошо считают в уме, умеют писать, но часто допускают орфографические ошибки, которые обусловлены фонетическим типом письма.

Омбудсмены по правам старообрядцев появились в России Подробнее

«Но обыденное существование не дает возможности овладеть, например, общественно-политической лексикой. Написать заявление — целая проблема. Тем не менее, старшее поколение не хочет отдавать детей в школу. Говорят: там дети узнают, что такое мат и сигарета. И еще хуже — возникнет соблазн уйти из общины», — подчеркнула эксперт.

Староверы живут обособленно и достаточно закрыто. Взять у них интервью, узнать подробности уклада, быта — настоящая проблема. В 2011 году «Первый канал» рассказывал о системе образования в общинах. Главной книгой у детей староверов считается азбука церковнославянского языка. Когда дети чуть подрастают, их обучают старинным псалмам на церковнославянском языке. Уроки современной грамоты стоят далеко не на первом месте.

«Им понятней древнерусский, а не привычный для нас алфавит. Даже самые маленькие старательно штудируют псалтырь и бегло читают ветхозаветные молитвы. При этом современный букварь первоклассника — слишком сложная книга даже для 10-12-летних. Трудновато и писать — на бумаге они едва могут вывести свои имя и фамилию. Мирское в общине изучается по остаточному принципу», — сообщили в сюжете.

Иконы в семейском селе Тарбагатай в Бурятии / РИА «Новости»

В законах Российской Федерации, а именно в статье 43 Конституции, закреплено, что начальное и основное общее образование в стране является обязательным.

Кандидат педагогических наук, доцент факультета психологии Московского государственного университета Инна Володарская считает, что школа — это «не только изучение тех или иных предметов».

«Каждый из нас проживает в школе за 11 лет жизнь — сложную жизнь с ее плюсами и минусами. И, проживая ее, каждый ребенок учится жить в этой жизни», — убеждена эксперт.

Тем не менее, право выбора формы обучения, по законам России, принадлежит родителям.